تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك في الدوري

“كورة 365” يجلب لك تشكيل بيراميدز ضد الزمالك في الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قرر المدرب اليوناني تاكيس جونياس مدرب فريق بيراميدز الأول لكرة القدم تشكيل فريقه لمباراة الزمالك.

في الجولة 27 من الدوري المصري، تغلب فريق بيراميدز على نظيره من بيراميدز بهدف نظيف.

فيما تغلب فريق الزمالك على نظيره في المستقبل بهدف نظيف، في الجولة 27 من منافسات الدوري على استاد السلام.

تشكيل الهرم ضد الزمالك

حارس المرمى أحمد الشناوي.

الدفاع عمر جابر، أسامة جلال، علي جبر، محمد حمدي.

الوسط بلاتي توري، رمضان صبحي، محمد صادق، فخر الدين بن يوسف، وليد الكرتي.

الهجوم فخري لكائي.

موعد مباراة بيراميديس والزمالك

تقام المباراة الأولى لفريق كرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره بيراميدز يوم غد الاثنين 1 أغسطس مساء.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 900 صباحًا، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 28 من الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق الزمالك الأول لكرة القدم ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة يليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.