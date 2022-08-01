تشكيل بيراميدز ضد الزمالك.. لاكاي في الهجوم

أعلن تاكيس جونياس، مدرب الفريق الأول لنادي بيراميدز لكرة القدم، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سيتم إطلاق صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة و 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الهرم ضد الزمالك

حارس المرمى أحمد الشناوي

خطوط الدفاع علي جبر – أسامة جلال – أحمد توفيق – حسين السيد

خط الوسط ابراهيم توري – عبدالله السعيد – فخر الدين بن يوسف – رمضان صبحي – وليد الكرتي

المهاجمون فخري لكائي

على مقاعد البدلاء هم

شريف إكرامي – عمر جابر – محمد حمدي – إريك تراوري – إسلام عيسى – نبيل دونجا – أحمد سامي – محمود صابر – إبراهيم عادل.

واستبعد الحارس الشاب يوسف نادر ودودو الجباس من قائمة المباريات.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، والزمالك في المركز الأول برصيد 63 نقطة.