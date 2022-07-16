تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري.. لاكاي يقود الهجوم

أعلن تاكيس جونياس، مدرب الفريق الأول لنادي بيراميدز لكرة القدم، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سيتم إطلاق صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة و 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي

حارس المرمى أحمد الشناوي

الدفاع علي جبر – أسامة جلال – حسين السيد – أحمد توفيق

خط الوسط وليد الكرتي – ابراهيم توري – رمضان صبحي – عبدالله السعيد – فخر الدين بن يوسف.

المهاجمون فخري لكائي

على مقاعد البدلاء هم

شريف إكرامي – محمد حمدي – أحمد سامي – عمر جابر – إريك تراوري – إسلام عيسى – محمد صادق – نبيل دونجا – دودو الجباس

يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.