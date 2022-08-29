تشكيل دوري روشن (1)| الشباب والتعاون يسيطران والنصر خارج الصورة

سقط الستار أمس السبت، فِيْ اليوم الأول من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وشهدت مباريات الدور الأول 8 انتصارات، ولم تنتهِيْ المباراة بالتعادل، حيث تغلب الهلال على الخليج بهدفِيْن لم يرد عليهما، فِيْما تغلب النصر على بطاقة الوحش الوحدة بهدف واحد دون رد، فِيْما اكتسح الاتحاد مضيفه. العدالة بثلاثة أهداف نظيفة.

وانتهت الجولة الأولى بـ 8 انتصارات و 6 شباك نظيفة، وسجل 18 هدفا، و 10 لأجانب، و 8 أهداف للمحليين، بينما فِيْ الجولة الثانية لم تكن هناك ركلة جزاء ولا هدف، وتم إصدار 22 بطاقة صفراء ولم يطرد أي لاعب. . خلال الجولة.

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– تراقب السعودية الرياضية، فِيْ السطور التالية، تشكيل الأفضل خلال الجولة الأولى.

حارس المرمى ماليسون “تعاون”.

خط الدفاع احمد شراحيلي “الاتحاد” – نالدو “التعاون” – فواز الصقور “الشباب”.

خط الوسط حمدان الشمراني “الاتحاد” – أنطوليش “دمك” – حسين القحطاني “الشباب” – عبد الرحمن العبود “الاتحاد”.

المهاجمون آرون بوبندزا “الشباب” – إغالو “الهلال” – فهد الرشيدي “التعاون”.

وشهد تشكيل الأفضل للدور الأول من دوري روشان الغياب التام لنجوم الانتصار رغم الفوز على الوحدة 1-0 لكن لوحظ تفوق باقي الفرق فِيْ الدوري. الدوري فِيْ جميع المناصب. .

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