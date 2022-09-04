تشكيل دوري روشن (2)| مدرب ضمك يقود نجوم الهلال والشباب

اختتمت، أمس السبت، مباريات الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023، اليوم الذي شهد فوز الشباب والهلال، وسقوط النصر والاتحاد.

وفِيْ الجولة الثانية، وصلت 5 أندية إلَّى 6 نقاط، وفازت فِيْ مباراتين من أصل مباراتين الشباب، الهلال، التعاون، الطائي، الدمك.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

وفِيْ السطور التالية يتتبع “سعودي سبورت” تشكيل أفضل اللاعبين فِيْ الدور الثاني.

حارس المرمى باولو فِيْكتور “الاتفاق”

خط الدفاع رينيه سانتوس “الرائد” – مروان سعدان “الفاتح” – علي البليحي “الهلال”.

خط الوسط مراد باتنة “الفتح” – جوانكا “الشباب” – بتروس “الفاتح” – هتان بحبري “الشباب”.

المهاجمون كارلوس جونيور “الشباب” – موسى ماريغا “الهلال” – سانتي مينا “الشباب”.

ووصل رزيتش “المدير الفني لنادي داماك” كأفضل مدرب فِيْ الدور الثاني، بعد أن تمكن من قيادة فريقه للفوز على الخليج بهدفِيْن مقابل هدف، ليحقق أعلى علامة هذا الموسم.