تشكيل دوري روشن (3)| ظهُور مميز لثلاثي الوحدة وحجازي يواصل التألق

سقط الستار أمس السبت، فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وشهدت الجولة الثالثة من المنافسة فوز الرباعي الكبار الهلال والنصر والاتحاد والشباب وسط منافسة شرسة على الصدارة.

ويتصدر الشباب ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط، ويحتل الهلال المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والنصر فِيْ المركز السادس برصيد 6 نقاط.

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فِيْ السطور التالية، تتبع “السعودية الرياضية” تشكيل الأفضل فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان السعودي.

حارس المرمى منير محمدي “الوحدة”

خط الدفاع جيسلان كونان “النصر” – أحمد حجازي “الاتحاد” – حسن تمبكتي “الشباب” – نور الشربيني “الوحدة”.

خط الوسط جوانكا “الشباب” – فِيْصل فجر “الوحدة” – كورونادو “الاتحاد”.

المهاجمون Talisca “Victoria” – Bruno Durate “Damk” – Vitinho “The Agreement”.

يقود دوري روشان السعودي، الجولة الثالثة من دوري روشان، مورينو، مدير نادي الشباب، بعد نجاحه فِيْ قيادة فريقه للفوز على الطائي بأربع نقاط نظيفة.