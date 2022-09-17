تشكيل دوري روشن “4”| تاليسكا وحمد الله “معا”.. وصدمة فِيْ الهلال

سقط الستار مساء الجمعة، على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفِيْن، للموسم الرياضي 2022-2023.

واستمر نادي الشباب فِيْ صدارة جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 12 نقطة وبفارق أهداف مع “الوصيف” الهلال.

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من جهته، يحتل الاتحاد المركز الثالث فِيْ جدول الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة فقط عَنّْ النصر الذي صعد إلَّى المركز الرابع.

* التشكيل المثالي للجولة الرابعة.

وحضر تشكيل اليوم الرابع للدوري 3 لاعبين من نادي النصر. وهم “عبد الإله العمري، البرازيلي أندرسون تاليسكا، وعبد الرحمن غريب”، إضافة إلَّى النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد.

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وفِيْ السياق ذاته خسر كل نجوم نادي الهلال التشكيل المثالي لهذه الجولة رغم الفوز 3-صفر على الوحدة.

وجاء تشكيل الجولة الرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي على النحو التالي

حارس المرمى ميلان مياتوفِيْتش “جستس”.

* خط الدفاع اياجو سانتوس “الشباب” – عبد الإله العمري “النصر” – عبد القادر بدران “دمك”.

خط الوسط أحمد العوفِيْ “العدل” – أورش ماتيتش “أبها” – أندرسون تاليسكا “النصر” – محمد فوزير “الرائد”.

* خط الهجوم عبد الرحمن غريب “النصر” – عبد الرزاق حمدالله “الاتحاد” – كريم البركاوي “العمدة”.