تشكيل ضحايا النفِيْعي.. رحيل النجوم يورط رئيس الأهلي

يواجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي أزمة كبيرة مع الجماهِيْر خلال الفترة الأخيرة، فِيْ سياق نتائج فريق كرة القدم الأول وهبوطه إلَّى الأصفر. الدوري. للصف الأول.

بدأ الأهلي مسيرته الكروية بالدرجة الأولى بالدوري الأصفر “موسم 2022-2023″، بالتعادل 1-1 مع القيصومة، على ملعب الجوهرة المشعة، والذي شهد ظهُور جماهِيْر الأهلي “البطاقة الحمراء”. وتوجيه الأحكام القاسية لإدارة النادي للمطالبة برحيل مجلس النافع.

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يعتبر ملف “النجم الصاعد” من أبرز الملفات التي تهم المجلس الأهلي فِيْ الفترة الأخيرة سواء عَنّْ طريق الإعارة أو البيع النهائي، فِيْ ظل رغبة عدة نجوم فِيْ مغادرة قلعة الراقي. . كلا النجمين المحليين الراغبين فِيْ إنقاذ حلمهم بالمشاركة فِيْ نهائي مونديال قطر 2022 برفقة المنتخب السعودي، ونجوم أجانب يريدون أن يعيشوا تجربة احترافِيْة أخرى بعد هبوط الأهلي.

فِيْما يلي نستعرض تشكيل أبرز نجوم الأهلي الذين غادروا خلال فترة مجلس النافع.

حارس المرمى محمد العويس (الهلال)

خط الدفاع عزجان اليوسكي (فنربخشة التركي)، محمد الفتيل (النصر)، معتز هُوساوي (التعاون)، يزيد البكر (التعاون).

المحور فِيْسا (بارتيزان الصربي)، حسين المقوي (الفتح)

خط الوسط عبد الرحمن غريب (النصر) كارلوس إدواردو (بوتافوجو البرازيلي) سلطان مندش (الفِيْحاء).

الخط الأمامي عمر السومة (العربي القطري)

بالإضافة إلَّى هذه التشكيلة، ترك العديد من النجوم صفوف الأهلي خلال فترة النافع، مثل دانكلير بيريرا، محمد الخبراني، محمد مجرشي، نوح الموسى، لوكاس ليما، إلفِيْس ساريتش، سعيد المولد، أليخاندرو ميثريت.

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