تشييع جثمان زينة المرعبي منسقة أعمال جورج الراسي

نعى المئات، الأحد، جثمان زينة المرابي منسقة أعمال الفنان اللبناني جورج الراسي، حتى مثواها الأخير فِيْ مقبرة باب الرمل، وسط مدينة طرابلس. حالة من البكاء والألم على رحيله المفاجئ.

توفِيْت زينة بعد تعرضها لحادث مروري مروع مع جورج الراسي الذي اصطدمت سيارته بحاجز خرساني على الطريق الحدودي اللبناني السوري، مما أدى إلَّى تدمير الواجهة الأمامية للسيارة بالكامل.

وستتلقى أسرة زينة المراعي واجب العزاء فِيْ جثمانها خلال 3 أيام، بمنزل والدها بشارع الكندور بطرابلس، من الخامسة إلَّى السابعة مساءً.

المرابي من مواليد عكار عام 1984، وهِيْ أم لثلاثة أطفال، من مدينة آية العقارية، وتعيش فِيْ طرابلس.

وظهرت المرابي مع الراسي فِيْ مناسبات وحفلات عديدة، حيث قامت بتنسيق مواعيده الفنية للحفلات والمهرجانات، وأدارت صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فِيْما تعود صداقتهما إلَّى سنوات عديدة ورافقته. لإقامة حفلة فِيْ سوريا.

أثارت صورة حالة من الحزن الشديد لدى الجمهُور عبر المواقع الإعلامية فور انتشارها، خاصة أنها تركت له ثلاث بنات، مع تعليق متابع الصورة أبكتني رغم أنني لم أفعل. “أنا فعلت”. يلتقي زينة وتركت ثلاث وردات وبقيت الله يرزق أهله الصبر ويرفق بالبنات “.

وأضاف آخر “حدث لي موقف غير طبيعي من البكاء بعد رؤية صورة زينة وبناتها الثلاث. مات وهُو جائع ينتظر عودة والدته. مات أثناء نومه فِيْ الخامسة صباحا. لأنهم عَنّْدما استيقظوا كانوا ينتظرون مكالمتها، أو فاجأتهم بعودتها للفتاة فِيْ الصباح، حكايات العم دور فِيْ رأسي حول لمس المشاهد.

كشف تقرير الطب الشرعي عَنّْ وفاة الفنان جورج الراسي، عَنّْ وجود كسور فِيْ القفص الصدري والرأس، وسحق عظم إحدى قدميه.

ادعى المحامي أشرف الموسوي، الممثل القانوني للفنان الراحل جورج الراسي، أن الإصابات حدثت نتيجة كدمات شديدة بعد اصطدام سيارته بشكل كبير بالحاجز الأوسط على الطريق بين الحدود اللبنانية والسورية.

وأكد الموسوي أن التحقيقات انتهت بإحالة من وكيل استئناف البقاع القاضي منيف بركات، بعد سماع شهادة خليل الراسي والد جورج الراسي.

وأضاف أن الحادث وقع قبل كيلومتر واحد من الحدود اللبنانية بعد أن اجتاز الراسي حاجز الأمن العام السوري.