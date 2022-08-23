تصاعد الأزمة بين لورا عماد زوجة شريف منير وابنتيهما.. والفنان يتحرك

حدثت تطورات فِيْ أزمة لورا عماد، زوجة الممثل المصري شريف منير، وابنتاها “فريدة وكاميليا”، بعد أن اشتكت الأولى من تجاهلها لها، فِيْ رسالة كتبتها على مواقع التواصل الاجتماعي. شبكة الاتصال. مواقع التواصل، واستجابوا بنفس الطريقة.

قامت فريدة، ابنة شريف منير، بإلغاء متابعة والدتها عبر Instagram، بعد أن ألقت باللوم على والدتها فِيْ الساعات القليلة الماضية لنشرها أخبار عَنّْ علاقتهما الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

كَمْا تحرك الفنان شريف منير لزوجته وألغى متابعتها عبر إنستجرام، سكتًا رافضًا الحديث عَنّْ الأزمة قائلاً “هذه أمور عائلية … ولن أتحدث عَنّْها”.

بدأت الأزمة بعد أن وجهت لورا عتابًا لبناتها، حيث نشرت فِيْديو لابنتيها برفقة والدها، وعلقت عليه بقولها رسالة لبناتي فريدة وكاميليا. فِيْ حياتي فِيْما بعد أعطيتك حياتي وصحتي وحبي واهتمامي، وضحيت لك كثيرًا، وكل معلميك مع صديقاتك أمهات. ويشهد أصدقاؤك أنني كنت أم عاملة! … أسرة جديدة، ولكن من لا خير فِيْ أمه، فليس له خير فِيْ أحد ”.

وأضافت “أتمنى لك كل التوفِيْق والصحة، وربنا يوفقك فِيْ يوم من الأيام! لكن ربنا حاضر وهُو عظيم وقادر على فعل ما جعلك هكذا، فِيْ يوم من الأيام سيردها إليك! أمي لورا، ربما نسيت اسمي.

على الفور علقت فريدة على أقوال والدتها، حيث قالت لماذا تفعلين هذا لماذا تجعلنا نبدو هكذا أمام الناس ، لتجيب والدته إنك تقتلني كل يوم وأنت تعرف ذلك جيدًا، صحيح أن وزن الوادي مسألة سحر.

من جانبها نفت كاميليا ما قالته والدتها فِيْ خطاب التوبيخ. وعلق على الخطاب قائلاً “لسنا بعيدين عَنّْك، وبخلاف ذلك، كنت لا أزال معكَمْ بالأمس، ولم أكن أعلم أنك كنت تفكر فِيْ ذلك”. فأجابت والدته أنت تعلم جيدًا أنني خائفة ومتهرب من نفسي. .

الجدير بالذكر أن الفنانة لورا عماد عادت للظهُور مرة أخرى من خلال مشاركتها فِيْ قِصَّة “وانسى روحي وانت” من مسلسل “جزئي ودرجتك 4″، بعد اعتزالها الفن بعد 20 عاما من مشاركتها. . فِيْ فِيْلم “لو كان هذا حلم” عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير.