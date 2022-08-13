تصدير أول شحنة قمح أوكراني بموجب اتفاق الأمم المتحدة

قالت وزارة الدفاع التركية، إن سفِيْنتين أخريين غادرتا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود يوم الجمعة، كانت إحداها محملة بأول شحنة قمح أوكرانية يتم تصديرها.

حتى الآن، غادرت 14 سفِيْنة أوكرانيا فِيْ الأسبوعين الماضيين، بعد اتفاق مع روسيا يسمح باستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب الحرب.

تم التوصل إلَّى الاتفاق، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، الشهر الماضي وسط مخاوف من أن فقدان إمدادات الحبوب الأوكرانية قد يؤدي إلَّى نقص حاد فِيْ الغذاء وحتى المجاعة فِيْ أجزاء من العالم.

وذكرت الوزارة أن السفِيْنة Surmovsky، التي ترفع علم بليز، غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني يوم الجمعة حاملة 3050 طنًا من القمح فِيْ طريقها إلَّى مقاطعة تيكيرداغ فِيْ شمال غرب تركيا.

وهذه أول شحنة قمح من أوكرانيا التي شكلت إلَّى جانب روسيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح العالمية قبل 24 فبراير شباط عَنّْدما أطلقت موسكو ما أسمته “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح جارتها.

أوكرانيا لديها حوالي 20 مليون طن من الحبوب المتبقية من حصاد العام الماضي، فِيْ حين يقدر محصول القمح لهذا العام أيضًا بـ 20 مليون طن.

وقالت الوزارة أيضا إن السفِيْنة ستار لورا التي ترفع علم جزر مارشال غادرت ميناء بيفديني وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة متجهة إلَّى إيران.

حتى الآن، كانت معظم الشحنات التي غادرت بموجب الاتفاق حبوبًا لتغذية الحيوانات أو الوقود.

ولم يتم إرسال أي شحنات إلَّى الدول الأكثر عرضة لخطر أزمة الغذاء العالمية، لكن أوكرانيا قالت يوم الخميس إن سفِيْنة من المقرر أن تصل إلَّى ميناء وتنقل الحبوب إلَّى إثيوبيا.

يقوم مركز التنسيق المشترك، حيث يعمل موظفون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، بتفتيش جميع السفن فِيْ اسطنبول بموجب الاتفاق الذي توسطت فِيْه الأمم المتحدة.

وأظهرت بيانات ريفِيْنيتيف لتتبع السفن أن رازوني، أول سفِيْنة تغادر أوكرانيا بموجب الاتفاقية، رست فِيْ تركيا يوم الخميس ومن المقرر أن تتوجه إلَّى مصر يوم الجمعة، بعد أن رفض أول مشتر للشحنة فِيْ لبنان استلامها بسبب خمسة أشهر تأخير.

قالت شركة Taurus، وكيل الشحن، التي تدير تفريغ Razzoni فِيْ تركيا، يوم الخميس، إن السفِيْنة ستفرغ 1500 طن من 26527 طنًا من الذرة فِيْ مرسين بجنوب تركيا وأن الباقي سيذهب إلَّى مصر.

رست سفِيْنة رحمي ياشي، التي غادرت أوكرانيا يوم الثلاثاء متوجهة إلَّى اسطنبول، فِيْ الطرف الشمالي من مضيق البوسفور فِيْ اسطنبول يوم الجمعة، بينما رست مصطفى نجاتي، التي غادرت متوجهة إلَّى إيطاليا يوم الأحد، فِيْ الطرف الجنوبي.

تمت الموافقة على أربع سفن أخرى للسفر إلَّى أوكرانيا بعد أن فحصها فريق من مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول. قالت وزارة الدفاع التركية، أمس، إنه يتم تنزيل السفن التي وصلت إلَّى أوكرانيا.

ولم يتضح بعد متى ستغادر السفن. وقالت الأمم المتحدة إنه من المتوقع أن يزداد عدد السفن القادمة إلَّى أوكرانيا بعد الاتفاق على بيع الحبوب.