تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.. مَوعِد تحرك أول سفِيْنة

كشفت الأمم المتحدة، الاثنين، أن أولى السفن المصدرة للحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود قد تغادر خلال أيام قليلة، وهُو ما أكدته كييف فِيْ وقت سابق اليوم.

أكدت الأمم المتحدة أن جميع الأطراف جددت التزامها باتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بعد قصف ميناء أوديسا الأوكراني.

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها تتوقع استئناف تصدير الحبوب “هذا الأسبوع”، لأول مرة منذ بدء الحرب، وفقا للاتفاقية الموقعة مع موسكو، ورغم القصف الروسي يوم السبت، والذي استهدف ميناء أوديسا الذي هُو مركز للشحنات.

وقال وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف فِيْ مؤتمر صحفِيْ “نتوقع أن يبدأ العمل بالاتفاق فِيْ الأيام القليلة المقبلة ونتوقع إنشاء مركز تنسيق فِيْ اسطنبول فِيْ الأيام القليلة المقبلة. نعد كل شيء للبدء هذا الأسبوع.”

وأشار إلَّى أن العقبة الرئيسية أمام تصدير الحبوب تتمثل فِيْ مخاطر القصف الروسي، خاصة بعد الضربة يوم السبت، على ميناء أوديسا على البحر الأسود، جنوب أوكرانيا.

من جانبها، دافعت روسيا، اليوم الاثنين، عَنّْ ضرباتها على أوديسا، مؤكدة أنها تستهدف مواقع عسكرية ولا تعرقل استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأكدت موسكو أنها دمرت فِيْ هذا الميناء مبنى يستخدم لأغراض عسكرية، وكذلك صواريخ قدمتها الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن قصف أوديسا “يستهدف فقط البنية التحتية العسكرية. ولا يتعلق إطلاقا بالمنشآت المستخدمة لتنفِيْذ اتفاقية تصدير الحبوب، ولهذا السبب لا يمكن ولا ينبغي أن يعيق بدء عملية التنزيل. . “

وطالب كوبراكوف تركيا والأمم المتحدة الضامنين للاتفاق بتأمين الشحنات الأوكرانية محذرا من أنه “إذا لم يضمن الطرفان الأمن فلن ينجح”.

من جهته، قال نائب وزير البنية التحتية يوري فاسكوف إن ميناء تشورنومورسك (جنوب غرب) سيكون أول ميناء تغادر منه الشحنات، يليه ميناء أوديسا (جنوبًا)، ثم ميناء بيفدني (جنوب غرب).

وتنص الاتفاقية الموقعة الجمعة فِيْ اسطنبول بشكل خاص على إنشاء “ممرات آمنة” للسماح بمرور السفن التجارية فِيْ البحر الأسود. يسمح بتصدير 20 إلَّى 25 مليون طن من الحبوب العالقة فِيْ أوكرانيا ويسهل تصدير المنتجات الزراعية الروسية، مما يقلل من مخاطر أزمة الغذاء العالمية. وتقول الأمم المتحدة إن هناك 345 مليون شخص فِيْ العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب وكالة فرانس برس.

تم تصدير 90 ٪ من القمح والذرة وعباد الشمس فِيْ أوكرانيا عَنّْ طريق البحر، بشكل رئيسي من خلال ميناء أوديسا على البحر الأسود، والذي تم من خلاله 60 ٪ من نشاط الميناء فِيْ البلاد.

تقدم أوكرانيا وروسيا معا 30٪ من صادرات القمح العالمية، وأدت الحرب إلَّى ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت، الأمر الذي أثر سلبا على القارة الأفريقية على وجه الخصوص.