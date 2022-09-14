“تصدي ناري”.. حارس الطائي يقتحم تاريخ دوري روشن السعودي

سجل فِيْكتور براغا، حارس مرمى فريق الطائي الأول لكرة القدم، اسمه بحروف نور فِيْ سجل منافسات دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

وتجري الآن مباراة بين فريقي الطائي والفاتح حيث يتصدر الطائي بهدف نظيف شمل مباريات الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.

وفِيْ الدقيقة 37 من المباراة، احتسب الحكَمْ ركلة جزاء لصالح الفاتح، والتي تصدى لها براجا بنجاح، بعد أن سددها مارد باتنة فِيْ منتصف المرمى، ليصبح أول حارس مرمى ينقذ ركلة جزاء هذا الموسم.

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وكان الطائي قد بدأ مشواره فِيْ دوري الروشان السعودي بفوزه على الاتفاق بهدفِيْن، ثم انتصر على العدالة 1-0، قبل أن يخسر أمام الشباب (4-0) فِيْ الجولة الثالثة.

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