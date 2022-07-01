تصرفات خاطئة تصيب الحاج بالإجهاد الحراري

استعرض استشاري الأمراض المعدية فهد الزامل بعض السلوكيات الخاطئة التي تتسبب في إصابة الحاج بالإجهاد الحراري.

أسباب الإجهاد الحراري

وأضاف الزامل، خلال تصريحات لقناة الإخبارية، أن بعض الحجاج يمشون بدون سيارات أو حافلات ويعرضون رؤوسهم للشمس، وهذا يجعلهم عرضة للضغط.

وأشار إلى أنه عندما يتعرض الإنسان للإجهاد الحراري فإنه يعاني من تشنجات، لذلك يجب على الحاج أن يحذر.

وكانت وزارة الصحة أبرزت في وقت سابق ضرورة معرفة كيفية علاج حالات الإجهاد الحراري وسرعة العلاج قبل تطورها.

أعراض الإجهاد الحراري

وقالت الوزارة أعراض الإجهاد الحراري، والتي تشمل الصداع والدوخة والتعرق المفرط مع شحوب الجلد ورطوبته والغثيان وفقدان الشهية والعطش الشديد وسرعة التنفس أو النبض، وتشنجات في عضلات القدمين واليدين، في. بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو أكثر.

علاج او معاملة

ونصحت وزارة الصحة بطلب المساعدة أو الاتصال بالطوارئ (911) في حالة معاناة الشخص من الإرهاق الحراري، ونقلهم إلى منطقة باردة، وتشجيعهم على شرب الماء، ووضعهم على ظهرهم ورفعهم. قدم قليلا.

كما أصر على ضرورة تبريد جلد المريض عن طريق رشه بالماء ووضع كمادات باردة تحت الإبط والرقبة، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد في تحسين حالتهم خلال 30 دقيقة.