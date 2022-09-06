“تصرف سالم يعكس بيئة الهلال ودياز فِيْ اختبار حقيقي”.. تصريح ناري

أكد الناقد الرياضي علي هبة، أن سالم الدوسري نجم فريق الهلال الكروي الأول، يشهد تراجعا فِيْ مستواه خلال الفترة الأخيرة.

أثار سالم الدوسري الجدل، بعد اعتراضه على التبديل، فِيْ مباراة الفتح والهلال، والتي انتهت بفوز الهلال 1-0 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، فِيْ الجولة الثالثة. مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023”.

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وقالت هبة، خلال تصريحات لقناة 24 رياضة، “هناك من يحاول دعم سالم الدوسري بكل قوته كنجم، لكني أقول إن مستواه متدني رغم اعتبار نجوم المملكة.، ومؤخرا، هذا ليس سالم الذي نعرفه “.

وأضاف “الموسم الماضي عارض ماثيوز بيريرا بشدة مدربه جارديم، وعوقب بشدة لأكثر من أسبوعين، واليوم سالم الدوسري يعارضه بشدة رغم محاولته تهدئة سعود كريري”.

وأضافت هبة “تصرف سالم الدوسري سيكون اختبارا لقوة شخصية المدرب رامون دياز. هل ستكون هناك كلمة قوية من دياز أم ستنتصر قوة سالم الجماهِيْرية وسنراها فِيْ المباريات القادمة. “

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وضد سالم، كانت هناك حادثة تورط فِيْها البلاحي وكويلار، كل ذلك فِيْ مباراتين فِيْ بداية الموسم دون تصعيد المنافسة “.

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