سادت حالة من الفرح والرضا جماهِيْر نادي النصر، بعد إعلان تعاقد الفرنسي رودي جارسيا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين.

ونشر العالم، فِيْ ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، مقطع فِيْديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، تحت عَنّْوان “صفحة النصر الجديدة … جارسيا نصراوي”.

السلوك العاطفِيْ لبيتي مارتينيز بعد إعلان العقد مع غارسيا

وضعت الأرجنتينية بيتي مارتينيز، لاعبة النصر، علامة “أعجبني” على صورة إعلان العقد مع جارسيا، على الرغم من التقارير التي تشير إلَّى رفض المدرب الفرنسي الاستمرار فِيْ الموسم الجديد.

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وكشفت تقارير أن جارسيا طلب من إدارة الانتصار الإفراج عَنّْ بيتي مارتينيز مقابل التعاقد مع لاعب أجنبي ليحل محله خلال الموسم الجديد.

النجم الأرجنتيني يرفض ترك صفوف النصر على سبيل الإعارة، رغم العروض التي تلقاها من الأندية الإماراتية وعلى رأسها شباب الأهلي دبي، مؤكدًا أنه مستمر حتى انتهاء عقده أو الحصول على جميع حصصه الاقتصادية.

النصر يطالب عبد الفتاح آدم بالسعي لعروض الرحيل

أصبح مستقبل مهاجم النصر عبد الفتاح آدم فِيْ العالمية معقدًا، خاصة بعد أن طلبت إدارة موصلي المعمر من اللاعب طلب عروض الرحيل، إما للبيع نهائيًا أو خروجًا منقولًا.

وكان النصر قد تعاقد مع آدم من صفوف التعاون لكنه فشل فِيْ تقديم مستوى متميز بخلاف الإصابة الطويلة التي تعرض لها والتي تسببت فِيْ ابتعاده عَنّْ المباريات خلال الفترة الماضية.