تصرف “مثير” من دوري المحترفِيْن بعد هبوط الأهلي !

حالة من الحزن والصدمة خيمت على جماهِيْر الأهلي بعد هبوط فريق كرة القدم الأول رسمياً إلَّى الدرجة الأولى “الدوري الأصفر” بعد تعثره أمام فريق الشباب.

وتعثر الأهلي أمام الشباب فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين فِيْ اليوم الأخير من دوري المحترفِيْن، لتأكيد هبوطه من كأس الكؤوس إلَّى الدوري الأصفر.

واحتل الراقي المركز الخامس عشر فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 32 نقطة لينضم الفِيْصلي والحزم إلَّى الدوري الأصفر.

سلوك مثير من حساب Pro League الرسمي

توقف الحساب الرسمي لدوري المحترفِيْن السعودي على “تويتر” عَنّْ متابعة الحساب الرسمي للأهلي، بعد هبوط الراقي إلَّى الدرجة الأولى.

ويتزامن ذلك مع سلوك الحساب الرسمي لدوري المحترفِيْن، بمتابعة حساب الدوري الأصفر لنادي الأهلي عبر تويتر، بعد هبوطه.

يشار إلَّى أن تقارير إعلامية أشارت إلَّى عدة قرارات متوقعة من وزارة الرياضة بعد هبوط الأهلي، وعلى رأسها إقالة مجلس الإدارة بأكَمْله برئاسة ماجد النفِيْعي، بعد هبوط قلعة الكؤوس. إلَّى الدوري الأصفر، لأول مرة فِيْ تاريخ النادي.