تصريحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول التعديلات الجديدة

أفادت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتعديل بعض مواد نظام التقاعد المدني ، وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية. حيث إن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، قد يشمل تعديل الفقرة رقم 6 من المادة الثالثة في نظام تبادل المصالح ، والتي تنص على موظفي الجهات التي صدر بشأنها قرار. من نفس مجلس الوزراء للمصادقة على التحويل للاستفادة من المعاش وذلك قبل بلوغ سن التقاعد “ستين سنة” ، ويتم ذلك أيضًا من خلال مجموع المدد في نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية:

المشار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تعديل هذه الفقرة من نظام “تبادل المنافع” يهدف فقط إلى الحفاظ على الحقوق ، ويهدف أيضًا إلى نشر السلام والاستقرار بين الموظفين وبعضهم البعض ، الذين تم نقلهم سابقًا من نظام التقاعد المدني ، ومن ثم تم تغطيتهم في نظام التأمين الاجتماعي نتيجة لعملية التغيير الذي شهدته مختلف القطاعات.

كما تضمن قرار المؤسسة بالموافقة على تعديل المادة 23 من نظام التقاعد المدني. والتي تشمل احتساب المكافأة على أساس 14٪ من الراتب السنوي لكل سنة عمل. وتحسب على أساس 10٪ من الرواتب السنوية عن كل سنة محسوبة على التقاعد ، وإذا كان سبب إنهاء الخدمة هو الاستقالة أو الفصل “لأسباب تأديبية”.

تعديلات جديدة للتأمينات الاجتماعية: