تصريحات باول “المؤلمة” تقلق الأسواق العالمية.. الأسْهُمْ تتهاوى

أثارت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، جيروم باول، حول السياسة النقدية المتشددة التي ستتحمل “بعض الألم” قلق أسواق المال والسلع العالمية.

وتسبب صدى تلك التصريحات فِيْ “جاكسون هُول” فِيْ حدوث زلزال سريع فِيْ الأسواق الأمريكية والأوروبية، وحتى فِيْ أسواق الذهب والنفط. كان الجميع يتوقع تحسنا فِيْ مؤشرات الوظائف والتضخم وبدء تخفِيْف السياسات النقدية.

لم تؤد تعليقات باول إلَّى أي تخفِيْف للقلق فِيْ أسواق الأسْهُمْ بعد أن أشار إلَّى أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلَّى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل السيطرة على التضخم، مما يعَنّْي تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و “بعض الألم”. “للمنازل والشركات. مشيرة إلَّى أنه لا يوجد علاج سريع لارتفاع الأسعار.

فِيْ بورصة وول ستريت، تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية قبل خطاب باول الحازم لأن فكرة التكلفة العالية للمال مع أسعار الفائدة المرتفعة ستؤثر على طرق التمويل والنتائج التي حققتها المؤسسات، خاصة فِيْ مجال التكنولوجيا. .

وانخفض مؤشر Dow ​​Jones بنسبة 1.84٪، ومؤشر Nasdaq بنسبة 2.83٪، ومؤشر S&P 500 بنسبة 2.15٪.

وتراجع الذهب بأكثر من 1.24٪ إلَّى 1749.75 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت الفضة نقطة كاملة إلَّى 18.933 دولارًا.

تراجعت الأسْهُمْ الأوروبية يوم الجمعة، حيث قادت ألمانيا الخسائر مع قلق المستثمرين بسبب المؤشرات السلبية حول ثقة المستهلك فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ القارة، فِيْ حين أن إصرار رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول فِيْ اتجاه تضييق المخاوف المتزايدة.

وهبط مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا 1.7 بالمئة وأغلق منخفضا 2.6 بالمئة خلال الأسبوع. انخفض مؤشر داكس الألماني عَنّْد الإغلاق بنسبة 2.3 فِيْ المائة، مع انخفاض أسبوعي قدره 4.2 فِيْ المائة، مما يجعله أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهرين.

انخفض النفط الخام بنسبة 0.26٪ إلَّى 92.27 دولارًا للبرميل، متأثرًا بانخفاض الإنفاق الشخصي فِيْ يوليو، وفقًا لبيانات أمريكية، فضلًا عَنّْ مؤشرات باول على أن أقوى اقتصاد فِيْ العالم قد يتباطأ على حساب التكلفة المؤقتة للقدرة على السيطرة على التضخم وتجنبه. ركود أكبر وأكثر حدة.

أما نفط برنت فقد انخفض إلَّى ما دون 100 دولار للبرميل، لكنه ارتفع بنسبة 0.29٪ ليسجل 99.69 دولار.

نجح مؤشر الدولار الأمريكي فِيْ تقليص كل خسائره ليعود إلَّى قمة 108 وعَنّْد 108.4 مقابل سلة عملات أجنبية، وعاد اليورو إلَّى أدنى مستوى له عَنّْد 0.9997 مقابل الدولار الآن.

ماذا قال بولس

وشدد خلال الندوة السنوية فِيْ “جاكسون هُول” اليوم الجمعة، على استمرار البنك المركزي فِيْ طريق كبح التضخم بقوة، الأمر الذي يتطلب تحمل تبعات هذه التحركات التي قد تنعكس على معدلات النمو وظروف سوق العمل.

تناقضت تصريحات باول مع بعض التوقعات التي أشارت إلَّى أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سيبدأ فِيْ تخفِيْف منهجه لمكافحة التضخم، بعد أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ فِيْ كل من الاجتماعين السابقين. وقال باول “نتخذ خطوات قوية وسريعة لتعديل الطلب بحيث يتماشى بشكل أفضل مع العرض، وللحفاظ على توقعات التضخم ثابتة، وسنواصل القيام بذلك حتى نتأكد من إنجاز المهمة”.

باول لا تكرر الأخطاء

ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى أن هناك 3 دروس مهمة على مدار الـ 25 عامًا الماضية

على البنوك المركزية أن تتحمل مسئولية خفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار. وقال “مسؤوليتنا فِيْ تحقيق استقرار الأسعار غير مشروطة”.

يمكن أن تلعب توقعات المستهلكين للتضخم المستقبلي دورًا مهمًا فِيْ تحديد مسار الأسعار بمرور الوقت. “كلما ارتفع معدل التضخم، كلما توقع الناس أن يظل مرتفعا، وهم يبنون هذا الاعتقاد فِيْ قرارات الأجور والتسعير.”

يجب أن نستمر فِيْ العمل حتى تنتهِيْ المهمة. يُظهر التاريخ أن تكاليف العمالة لخفض التضخم من المرجح أن تزداد مع التأخر، حيث يصبح التضخم المرتفع أكثر رسوخًا فِيْ تحديد الأجور والأسعار.

بعض الآلام للعائلات والشركات

أقر باول بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لاستعادة استقرار الأسعار، وقد تكون هناك بعض الانتكاسات فِيْ ظروف سوق العمل. وأشار إلَّى أنه فِيْ حين أن أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو البطيء، وظروف سوق العمل الهادئة ستؤدي إلَّى انخفاض التضخم، فإنها ستسبب أيضًا بعض الألم للأسر والشركات، قال “هذه هِيْ التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل فِيْ استعادة استقرار الأسعار سيؤدي إلَّى يعَنّْي المزيد من الألم “. “.

وقال باول “من المرجح أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار الحفاظ على موقف سياسي منضبط لبعض الوقت”. “يحذر التاريخ بشدة من التيسير المبكر للسياسة، وقرارنا فِيْ اجتماع سبتمبر سيعتمد على البيانات الإجمالية الواردة وتطور التوقعات.”