تصريحات قوية.. العبود يعلق على تعديل مركزه واستبعاده من الأخضر

علق عبد الرحمن العبود، لاعب فِيْ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على قرار المدرب الفرنسي هِيْرفِيْه رينارد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي.

وقرر رينارد استبعاد نجم الاتحاد عبد الرحمن العبود رغم توقعات العديد من الجماهِيْر والمنتقدين بأنه سيكون على القائمة الخضراء لمخيم سبتمبر.

ويواجه الأخضر السعودي الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، فِيْ مباراة ودية، فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادًا لكأس العالم التي تنطلق فِيْ قطر فِيْ نوفمبر المقبل.

تألق العبود فِيْ مباراة الاتحاد والخليج التي انتهت بفوز العميد 2-0، فِيْ المباراة بين الفريقين على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”، ضمن الجولة الرابعة. من مسابقة روشان الدوري السعودي.

وقال عبد الرحمن العبود فِيْ تصريحات لقناة SSC الرياضية “أشكر الجمهُور على الحضور رغم الرطوبة وحاولنا استغلال الفرص وسجلنا هدفِيْن”.

وبشأن تغيير المدرب نونو سانتو فِيْ مركز عبد الرحمن العبود أمام الخليج، علق اللاعب “منصبي الجديد فِيْ أي وقت يحتاجني المدرب، أنا مستعد وأحاول التكَيْفَ مع أي مركز”.

وحول استبعاده من القائمة السعودية الخضراء، قال العبود “إقصائي من قائمة المنتخب الوطني ”

ورفع الاتحاد رصيده إلَّى 10 نقاط فِيْ 4 مباريات، ليصعد إلَّى مرتبة دوري الروشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الخليج بنقطة واحدة، فِيْ المركز الخامس عشر، وقبل الأخير.