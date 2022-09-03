تصريحات مثيرة.. نونو سانتو يكشف أسباب تعادل الاتحاد أمام الاتفاق

علق البرتغالي نونو سانتو، على تعادل فريقه 0-0 مع بطاقته البرية الاتفاق، فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

فرض الفريق الكروي الأول لنادي الاتفاق التعادل السلبي على مضيفه الاتحاد، فِيْ ختام مباريات الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلَّى 4 نقاط فِيْ المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما رفع الاتحاد رصيده إلَّى نقطة واحدة فِيْ المركز الحادي عشر.

– ماذا قال نونو سانتو بعد مواجهته للاتفاق

وقال نونو سانتو فِيْ المؤتمر الصحفِيْ الذي أعقب المباراة “المباراة ذهبت فِيْ اتجاه واحد بالنسبة لنا بالسيطرة الكاملة، وعلينا تحسين اللمسة الأخيرة فِيْ الجانب الهجومي، وأشكر جماهِيْر الاتحاد على الدعم الكبير خلال المباراة. مسار الاجتماع “.

ولدى سؤاله عَنّْ طلبه تداول أحد اللاعبين الأجانب، علق قائلاً “هذا ليس الوقت المناسب للحديث عَنّْ هذه الأمور”.

وأضاف “لم يختبر حارس المرمى جروهِيْ للمباراة الثانية، ونواصل العمل لنكون فريقًا أفضل، ولدينا أشياء من بينها دوران الكرة واللمسة الأخيرة”.

وتابع “إنه لشرف كبير لي أن أدير الاتحاد وسأفعل كل ما فِيْ وسعي لتحسين أداء لاعبي الفريق فِيْ الفترة المقبلة”.

وختم “لدي لاعبون فِيْ الاحتياطي يبلغون من العمر 17 عاما، وستاتي الفرصة للمشاركة معهم ولديهم القدرة، ولم يكن هذا هُو اليوم المناسب لهم للمشاركة مع الفريق”.

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