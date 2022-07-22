ويستعرض “كورة 365” تصريحات مرتضى منصور النارية بعد تتويج الزمالك بلقب كأس مصر على حساب النادي الأهلي.

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك فوزا مثيرا على منافسه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي كأس مصر.

وسجل هدفي الزمالك أحمد السيد زيزو ​​والإمام عاشور، فيما سجل هدف الأهلي الوحيد حسام حسن.

توج الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه، محققًا ثنائية الوطن بعد فوزه بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي.

مرتضى منصور يسخر من محمود الخطيب

بدأ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول تصريحات مرتضى منصور النارية بعد فوزه على الزمالك على لقب كأس مصر.

ومن أبرز تصريحات رئيس الزمالك أمس استهزاءه برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب لنشره المتكرر لتصريحاته في الفترة الأخيرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية “لاعبي الزمالك أبطال، ونحن من نطالب بعودة الكأس القديمة”.

وأضاف “اليوم كان الملايين من المصريين في مصر سعداء، وكذلك الأشقاء العرب، لأن معظم الدول العربية هي الزمالك”.

وتابع “دخلنا أنا والخطيب في” معركة رياضية “من وجهة نظري، لكن من وجهة نظره” دخل في شجار “.

وأضاف “فزت بجميع البطولات في جميع مباريات فريق الخطيب في كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم”.

وختم “قلت للخطيب بعد الفوز على الأهلي، إنك سعيد بكأس البيانات والاتصالات، وأنا سعيد بالبطولات”.

رئيس الزمالك يعلق على جهل السيد عبد الحفيظ .. !!

وقال مرتضى منصور إن مدير الكرة بالنادي الأهلي تجاهله خلال حفل توزيع الكأس ورفض مصافحته.

وقال منصور في تصريحاته “صافحني كل لاعبي الأهلي وأيضًا الطاقم الطبي باستثناء السيد عبد الحفيظ الذي رفض”.

وتابع “من أنت يا سيدي”

يقوم مرتضى منصور بذلك عن طريق الجو ويعلن التعاقد مع 9 لاعبين

كشف مرتضى منصور، عبر تصريحاته، عن بشرى سارة لجمهور الزمالك، بعد الإعلان عن تعاقد 9 لاعبين في السوق الصيفي المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته “أنا سعيد بسعادة جماهير الزمالك وبجهود الجماهير والجهاز الفني”.

وأضاف “سنجمع أفضل اللاعبين، وأحلام الزمالك أوامر”.

وأكد “أنهينا دمج 9 لاعبين ووقعوا العقود بالفعل”.

وختم “لن نعلن عنهم إلا بعد انتهاء الدوري الآن لدينا مباراة مهمة ضد سموحة”.

مرتضى منصور وعد جماهير الزمالك …

ووعد مرتضى منصور جماهير الزمالك خلال الساعات الماضية بالحصول على المزيد من الألقاب، مؤكدا أن كل الإمكانيات متاحة لتحقيق طموحات الأبيض.

وأكد منصور أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا مباراة رائعة وكانوا رجالا ومسئولين واستحقوا التتويج باللقب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

يلتقي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره سموحة مساء الأحد 24 يوليو.

وتقام مباراة الزمالك وسموحة في الجولة 26 من الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة صباحا.