تصريحات نارية.. ثنائي الهلال يتوعد الزمالك على كأس سوبر لوسيل

كان النيجيري أوديون إيغالو والبيروفِيْ أندريه كاريلو، الثنائي المحترف فِيْ صفوف الهلال، متحمسين للحديث عَنّْ المباراة المقبلة بين الزمالك وكأس لوسيل الممتاز.

وينصب التركيز على استاد لوسيل الذي سيستضيف الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفِيْن، والزمالك بطل الدوري المصري، فِيْ مواجهة تبشر بالكثير لكأس سوبر لوسيل فِيْ قمة عربية بنكهة المونديال. .

وتقام مباراة الهلال والزمالك على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة وهُو أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والزمالك فِيْ تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية وقطر فِيْ كأس السوبر لوسيل.

وقال أوديون إيغالو مهاجم الهلال فِيْ تصريحات تلفزيونية على برنامج “أكشن مع وليد” “مباراة الزمالك ليست مباراة ودية بالنسبة لنا، إنها مباراة نهائية وسنفوز باللقب”.

وتابع إيغالو “جاهزون للفوز على الزمالك وإسعاد الجماهِيْر. نعرف الزمالك وشاهدنا مباراتهم وهم فريق جيد ونحن جاهزون تماما”.

من جانبه تحدث كاريلو عَنّْ مباراة الزمالك قائلاً “لدينا هدف وهُو الفوز على الزمالك، نعرفهم جيداً ونسعى للوصول إلَّى الدوري وآسيا لأننا نرتدي شعار الهلال”.