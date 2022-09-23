تصريحات نارية من ياسر المسحل بعد تعادل السعودية أمام الإكوادور

أعرب ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عَنّْ ارتياحه الكامل لتعادل الأخضر 0-0 أمام الإكوادور فِيْ المباراة الودية التي جمعت الفريقين يوم الجمعة.

واكتفى المنتخب السعودي بالتعادل السلبي مع الإكوادور فِيْ مباراة ودية بين الفريقين على ملعب نويفا لا كوندومينا، عصر اليوم “الجمعة”.

وأقيمت مباراة السعودية والإكوادور، ضمن المعسكر الأخضر بإسبانيا، فِيْ المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

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وقال المشعل فِيْ تصريحات متلفزة “الحمد لله لا شك أن المستوى أفضل بكثير من مباريات يونيو. لقد لعبنا اليوم أمام فريق قوي للغاية حقق المركز الرابع على مستوى أمريكا الجنوبية وتعادل معه. الارجنتين كانت مباراة صعبة وفِيْ ظل وجود جزء كبير من الجالية الاكوادورية “.

وأضاف “هذه مباراة ودية وفرصة لنا للاستفادة منها ولللاعبين للدخول فِيْ الأجواء ضد منتخبات عالية المستوى على المستوى الآسيوي. تأهلنا أولا بالمجموعة وتأهلنا قبل نهاية الموسم. فِيْ التصفِيْات بعدة جولات فِيْ مرحلة المونديال سيكون الأمر صعباً.

وتابع رئيس اتحاد الكرة “أمامنا المباراة فِيْ أمريكا، بالإضافة إلَّى المرحلة الثالثة والأخيرة، حتى يكون اللاعبون أكثر استعدادًا لكأس العالم. وكرواتيا فِيْ الرياض، فِيْ 16 نوفمبر، وكل المشجعين لم ينتبهُوا لمستوى رياض الشراحيلي الذي ظهر بشكل خاص اليوم “.

وأضاف “لدينا لاعبون ذوو خبرة، معظمهم كانوا حاضرين فِيْ كأس العالم الماضية، وللمشجعين الحق فِيْ التعليق على اختيارات المدرب، لكن رينارد مسؤول بالدرجة الأولى عَنّْ الاختيارات، ومن الطبيعي أن تكون هناك إرادات. والنقد، لكننا لا نتأثر بتلك المحادثات “.

وختم “محمد العويس نجم خاض التصفِيْات والكثير من المباريات وقدم اداء ممتاز وكل الحراس جاهزون لحماية الفريق وفِيْ النهاية نسعد برؤية حارس مرمى أداء جيد، لم نسعى لاختبار مدى صحة وجهة نظر المدرب رينارد، إنه مدرب رائع، وحقق نتائج غير مسبوقة معَنّْا فِيْ المجموعة التي تغلبنا عليها ضد أستراليا واليابان “.

المباراة القادمة للسعودية

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء المقبل، على ملعب نويفا لا كوندومينا، قبل اختتام المعسكر الأخضر فِيْ إسبانيا، والعودة إلَّى المملكة.

ويشارك المنتخب السعودي فِيْ نهائي مونديال قطر 2022 للمرة السادسة فِيْ تاريخه، حيث يلعب الأخضر فِيْ المجموعة الثالثة برفقة المكسيك والأرجنتين وبولندا.

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