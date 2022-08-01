تصريحات نارية.. نجم الاتحاد يهاجم كونترا ومعجب بنونو سانتو

أعرب عادل الثقفِيْ، مدرب المنتخب الوطني ولاعب الاتحاد السابق، عَنّْ إعجابه بالمدرب البرتغالي نونو سانتو، وما قدمه نجوم الفريق أمام لوسيرن السويسري.

وتغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على نظيره السويسري لوزيرن، 1-0، فِيْ مباراة ودية بين الفريقين، على معسكر الاتحاد بمدينة سيفِيْلد النمساوية.

ينفذ الاتحاد معسكرا إعداديا فِيْ النمسا، بين المرحلة الأولى فِيْ سيفِيْلد بمحافظة تيرول، حتى 8 أغسطس المقبل، حيث سيواجه ريد بول النمساوي فِيْ سالزبورغ فِيْ 7 أغسطس، ثم المرحلة الثانية فِيْ باد. منطقة تانزمانندورف. حتى 12 أغسطس، والتي ستشهد مباراة تجريبية ضد الوحدة الإماراتي فِيْ 12 أغسطس، قبل عودة البعثة إلَّى جدة فِيْ اليوم التالي.

وقال عادل الثقفِيْ لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الاثنين “أنا أؤيد رحيل المدرب الروماني كوزمين كونترا، لاعتبارات عدة أهمها حيازته للأدوات والأدوات. عدم الاستخدام السليم لها.

وأضاف لاعب الاتحاد السابق عَنّْ كوزمين “نتائج الفريق، كونه مسؤولاً عَنّْ الجهاز الفني، كانت نتاج جهد شخصي للاعبين فِيْ الملعب ولم يكن لها بصمة واضحة على المباريات، على عكس. مدرب سانتو “. ، الذي لديه سجل تدريبي جيد ولديه تحديات ومغامرات مع الأندية الكبيرة “.

وأضاف عادل الثقفِيْ “أعتقد أن نونو سانتو هُو أحد المدربين الذين يعملون على فهم وإدراك شخصية وقدرات كل لاعب قبل وضع خطته ونهجه التكتيكي للمباريات”.

وتابع نجم الاتحاد السابق “المستوى الفني الذي قدم به المنتخب الاتحادي نفسه أمام السويسري لوسيرن فِيْ أولى مبارياته الودية كان جيدًا بغض النظر عَنّْ نتيجة المباراة”.