تصريحات والد نيرة أشرف.. أسرار جديدة في حادث قتل طالبة المنصورة وآخر اللحظات

كشفت تصريحات والد نيرة أشرف عن العديد من التفاصيل الغامضة حول مقتل طالبة في المنصورة على يد زميلها أمام سور الجامعة بالدقهلية ، في مشهد أدمى القلوب ، وفي المقابل ، تسبب في خوف شديد. الوالدين والخوف على بناتهم.

أدلى والد نيرة أشرف ، الأب الحزين ، بتصريحات كثيرة أوضحت الارتباك حول بعض التفاصيل المتعلقة بحادثة الدقهلية أمس ، على مرأى من زملائها وأمن الجامعة ، ومن ثم الحشد الذي شاهد فيديو الحادث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي. أو عبر القنوات الفضائية.

والد نيرة اشرف

قال والد نيرة أشرف الطالبة بالمنصورة في تصريح صادم إن زميلها الذي تسبب في الحادث وذبحها بدم بارد على الطريق كان ينوي قتلها منذ رمضان الماضي ، وهو ما أدلى به باعترافاته للجمهور. الادعاء ، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بهذه النية.

وأضاف والد نيرة أشرف التي قُتلت على يد زميلها ، أن القاتل كان يضايق ابنته باستمرار ، بل إنها منعته من الدخول إلى صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي – فيسبوك – وأنه تقدم لها بطلب ، لكنه رفض ، لأنها رفضت الارتباط به أو بأي شخص آخر.

وأضاف والد نيرة أشرف ، أنها أمضت الساعات الأخيرة قبل أن تسافر إلى الجامعة مع عائلتها ، حيث تناولت العشاء معها ثم نامت ، وصباح الاثنين جهزت حقيبتها استعدادًا للسفر ، وكانت كالمعتاد.

نيرة اشرف

أشار والد نيرة أشرف إلى اهتمامها بدراستها في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة ، ولم تفكر في وجود علاقة ، لكنه كان مثابرًا وإشكاليًا ، حتى أنه كتب عدة محاضرات في قسم الشرطة ضدها. له في أوقات سابقة.

وبخصوص تصريحات رئيس قسم اللغات الشرقية التي تدرس فيها ابنته قاتل ابنته ، حول كونه الأول في فصله ، قال الأب الحزين والد نيرة أشرف إنه ذكي للغاية ، لكنه استخدم ذكاءه. ضده وضد فتاة المنصورة التي وقعت ضحية حبه الشديد لها.

فتاة المنصورة

أكد والد نيرة أشرف بنت المنصورة أنها التقت به من خلال الجامعة ، حيث يعيش كلاهما في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وتدرسان في جامعة المنصورة ، لكنها من أبناء المنطقة. غرب المحافظة والقاتل من الشرق بحسب تصريحات والدها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، أمس الاثنين 20 يونيو 2022 ، مقطع فيديو لمقتل طالبة في المنصورة على يد زميلتها أمام سور جامعة المنصورة بسكين أبيض ، مما أدى إلى سقوطها على الأرض وضربها. رأسها على الرصيف.

جنازة نيرة اشرف

وشيعت جنازة نيرة اشرف ، مساء امس الاثنين ، بمقر اقامتها بمحافظة الغربية ، بعد اصدار اذن الدفن والقبض على المتهم في قضية فتاة المنصورة.

وأكد والد نيرة أشرف أنه لن يقدم تعازي ابنته إلا بعد محاكمة زميلها القاتل الذي طعنها ثم ذبحها وحرمها منها طيلة حياته.