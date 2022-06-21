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تصريح الحج والعمرة 1443هـ – 2022م وخطوات الحصول عليه واسعار الحج للمواطن والمقيم

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

تصريح الحج والعمرة 1443 هـ مع اقتراب مناسك الحج وعيد الأضحى ، يتزايد البحث عن تصريح الحج والعمرة 1443 هـ وأسعار الحج المقدمة لهذا العام ، حيث تتزايد وزارة الحج والعمرة في كشفت المملكة العربية السعودية عن كيفية الحصول على تصريح الحج لعام 2022 م والحصول عليه بخطوات بسيطة للمسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين ، وحددت بعض الشروط التي يجب أن يتوافر فيها على الحاج. هذه السنة.

كيفية الحصول على تصريح الحج والعمرة 1443 هـ – 2022 م

للحصول على تصريح الحج والعمرة 1443 هـ يجب اتباع الخطوات التالية: –

  • الوصول المباشر إلى موقع وزارة الحج والعمرة السعودية وعلى رابط المسار الإلكتروني لحجاج بيت الله الحرام.
  • اضغط على أيقونة “Register Hajj Desire” ثم أقر بالموافقة والموافقة على شروط وأحكام الوزارة.
  • اختر أيقونة “الخدمات الإلكترونية” ، ثم اختر واضغط على أيقونة “طلب حجز تصريح حج”.
  • يتم تحديد عدد الحجاج الذين ترغب في تسجيل الحج والحصول على تصريح والمدينة التي يعيشون فيها.
  • سيظهر لك برنامج خاص بالحج وأسعار حملات الحج المتوفرة بالموقع.
  • أدخل رقم الهوية الوطنية الشخصية واسم الشخص الذي يرغب في الحصول على تصريح.
  • بعد ذلك يكتب تاريخ ميلاده ورقم الهاتف المحمول الذي سجل به على منصة “أبشر” الإلكترونية.
  • بعد التسجيل ، يتم دفع فاتورة الحصول على التصريح بأي طريقة دفع ، ويجب أن تمر ثلاثة أيام غير مدفوعة.

أسعار تصاريح الحج للمواطنين المقيمين في المملكة

  • تبدأ التكلفة العامة والثابتة للحج من 6،833 ريال سعودي إلى 15،540 ريال سعودي.
  • بينما الأقل تكلفة وغير الثابتة فهي تبدأ من 3 آلاف و 829 ريال سعودي وتصل إلى 5 آلاف و 456 ريال سعودي.
  • وبحسب برنامج الفيصل يبدأ سعر التكلفة من 3638 ريالاً سعودياً ، ويصل إلى 3650 ريالاً سعودياً.
  • وفقًا لباقة Plus One للضيافة ، يبدأ سعر التصريح من 7،561 ريال سعودي ويصل إلى 8،161 ريال سعودي.
  • أما باقة Hospitality Plus Two ، فيبدأ سعرها من 7،310 ريال سعودي ويصل إلى 7.910 ريال سعودي.
  • أما باقة الضيافة مضافاً إليها 3 أسعار فهي تبدأ من 3.447 ريال إلى 4.797 ريال.

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