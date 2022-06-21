تصريح الحج والعمرة 1443هـ – 2022م وخطوات الحصول عليه واسعار الحج للمواطن والمقيم

تصريح الحج والعمرة 1443 هـ مع اقتراب مناسك الحج وعيد الأضحى ، يتزايد البحث عن تصريح الحج والعمرة 1443 هـ وأسعار الحج المقدمة لهذا العام ، حيث تتزايد وزارة الحج والعمرة في كشفت المملكة العربية السعودية عن كيفية الحصول على تصريح الحج لعام 2022 م والحصول عليه بخطوات بسيطة للمسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين ، وحددت بعض الشروط التي يجب أن يتوافر فيها على الحاج. هذه السنة.
كيفية الحصول على تصريح الحج والعمرة 1443 هـ – 2022 م
للحصول على تصريح الحج والعمرة 1443 هـ يجب اتباع الخطوات التالية: –
- الوصول المباشر إلى موقع وزارة الحج والعمرة السعودية وعلى رابط المسار الإلكتروني لحجاج بيت الله الحرام.
- اضغط على أيقونة “Register Hajj Desire” ثم أقر بالموافقة والموافقة على شروط وأحكام الوزارة.
- اختر أيقونة “الخدمات الإلكترونية” ، ثم اختر واضغط على أيقونة “طلب حجز تصريح حج”.
- يتم تحديد عدد الحجاج الذين ترغب في تسجيل الحج والحصول على تصريح والمدينة التي يعيشون فيها.
- سيظهر لك برنامج خاص بالحج وأسعار حملات الحج المتوفرة بالموقع.
- أدخل رقم الهوية الوطنية الشخصية واسم الشخص الذي يرغب في الحصول على تصريح.
- بعد ذلك يكتب تاريخ ميلاده ورقم الهاتف المحمول الذي سجل به على منصة “أبشر” الإلكترونية.
- بعد التسجيل ، يتم دفع فاتورة الحصول على التصريح بأي طريقة دفع ، ويجب أن تمر ثلاثة أيام غير مدفوعة.
أسعار تصاريح الحج للمواطنين المقيمين في المملكة
- تبدأ التكلفة العامة والثابتة للحج من 6،833 ريال سعودي إلى 15،540 ريال سعودي.
- بينما الأقل تكلفة وغير الثابتة فهي تبدأ من 3 آلاف و 829 ريال سعودي وتصل إلى 5 آلاف و 456 ريال سعودي.
- وبحسب برنامج الفيصل يبدأ سعر التكلفة من 3638 ريالاً سعودياً ، ويصل إلى 3650 ريالاً سعودياً.
- وفقًا لباقة Plus One للضيافة ، يبدأ سعر التصريح من 7،561 ريال سعودي ويصل إلى 8،161 ريال سعودي.
- أما باقة Hospitality Plus Two ، فيبدأ سعرها من 7،310 ريال سعودي ويصل إلى 7.910 ريال سعودي.
- أما باقة الضيافة مضافاً إليها 3 أسعار فهي تبدأ من 3.447 ريال إلى 4.797 ريال.
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