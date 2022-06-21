تصريح الحج والعمرة 1443هـ – 2022م وخطوات الحصول عليه واسعار الحج للمواطن والمقيم

تصريح الحج والعمرة 1443 هـ مع اقتراب مناسك الحج وعيد الأضحى ، يتزايد البحث عن تصريح الحج والعمرة 1443 هـ وأسعار الحج المقدمة لهذا العام ، حيث تتزايد وزارة الحج والعمرة في كشفت المملكة العربية السعودية عن كيفية الحصول على تصريح الحج لعام 2022 م والحصول عليه بخطوات بسيطة للمسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين ، وحددت بعض الشروط التي يجب أن يتوافر فيها على الحاج. هذه السنة.

كيفية الحصول على تصريح الحج والعمرة 1443 هـ – 2022 م

للحصول على تصريح الحج والعمرة 1443 هـ يجب اتباع الخطوات التالية: –

الوصول المباشر إلى موقع وزارة الحج والعمرة السعودية وعلى رابط المسار الإلكتروني لحجاج بيت الله الحرام.

وعلى رابط المسار الإلكتروني لحجاج بيت الله الحرام. اضغط على أيقونة “Register Hajj Desire” ثم أقر بالموافقة والموافقة على شروط وأحكام الوزارة.

اختر أيقونة “الخدمات الإلكترونية” ، ثم اختر واضغط على أيقونة “طلب حجز تصريح حج”.

يتم تحديد عدد الحجاج الذين ترغب في تسجيل الحج والحصول على تصريح والمدينة التي يعيشون فيها.

سيظهر لك برنامج خاص بالحج وأسعار حملات الحج المتوفرة بالموقع.

أدخل رقم الهوية الوطنية الشخصية واسم الشخص الذي يرغب في الحصول على تصريح.

بعد ذلك يكتب تاريخ ميلاده ورقم الهاتف المحمول الذي سجل به على منصة “أبشر” الإلكترونية.

بعد التسجيل ، يتم دفع فاتورة الحصول على التصريح بأي طريقة دفع ، ويجب أن تمر ثلاثة أيام غير مدفوعة.

أسعار تصاريح الحج للمواطنين المقيمين في المملكة