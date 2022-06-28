تصريح جديد من البدري بخصوص إقالته من منتخب مصر ويوجه رسالة لـ جلال

كشف حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، عن بيان جديد بخصوص إقالته من تدريب الفراعنة، ووجه رسالة إلى إيهاب جلال.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد فصل حسام البدري عن الإدارة الفنية للمنتخب المصري، حتى وصل كارلوس كيروش خلفًا له.

وقال البدري في تصريحات إذاعية إنه عانى كثيرا خلال فترة تدريبه لكنه لم يشتك لأنه أراد تحقيق النجاح وقد حقق ذلك بالفعل.

وتابع “أردت دعم الفريق وتنظيمه، لكن ما أردت هو الوصول إلى المونديال”.

وعن إيهاب جلال، المدرب السابق للمنتخب المصري، قال “تعرض لظلم، ولا يمكن استدعائه كمدرب بعد 3 مباريات فقط”.

وأشار إلى أنه يلوم إيهاب جلال على عدم دراسته للأمر جيداً، مؤكداً “كان يجب أن يعلم أن هناك عيوب وتعزيزات لازمة”.

يشار إلى أن إيهاب جلال رحل عن المنتخب المصري بعد أن أدار الفراعنة في مباراتي غينيا وإثيوبيا ومباراة ودية أمام كوريا.