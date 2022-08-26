تصريح رسمي.. فهد المولد يعود إلَّى الاتحاد!

أعلن الاتحاد، مساء الجمعة، من خلال تصريحات رسمية، حماسه لإعادة النجم فهد المولد مرة أخرى فِيْ صيف 2022 إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول.

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أوقفت لجنة مراقبة المنشطات النجم فهد المولد 18 شهرا بعد أن ثبت أن مهاجم الاتحاد حصل على مواد طبية محظورة كرياضي قبل أن يستأنف اللاعب البالغ من العمر 26 عاما للتحكيم الرياضي السعودي. مركز.

انتهى عقد النجم فهد المولد مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ 1 يوليو 2022.

بيان رسمي .. فهد المولد يعود للاتحاد!

خفض المركز السعودي للتحكيم الرياضي العقوبة على فهد المولد، حيث أعلن عَنّْ إمكانية مشاركته مرة أخرى فِيْ مباريات كرة القدم بشكل رسمي.

قدم الاتحاد، إلَّى جانب ناد خليجي وفريقين من العاصمة الرياض، 4 عروض رسمية للنجم فهد المولد، قال جراح الظفِيْري وكيل أعماله فِيْ تصريحات سابقة.

وفِيْ هذا السياق، أكد أحمد عصام كعكي، نائب رئيس الاتحاد، فِيْ تصريحات لـ “علاء سعيد”، نشرها الأخير عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة فهد المولد.

وقال أحمد كعكي “فهد المولد نجل النادي ونحن مهتمون باستمرار اللاعب فِيْ صفوف الاتحاد”.

يشار إلَّى أن الاتحاد نجح فِيْ الفوز على حساب العدالة 3-0 فِيْ أول مباراة له فِيْ دوري روشان السعودي موسم 2023.