تصريح رسمي.. هل يتعارض مَوعِد كأس آسيا مع “خليجي 25”

وأوضح السيد جاسم الرميحي أمين عام اتحاد الخليج العربي لكرة القدم تفاصيل بطولة “خليجي 25” وما إذا كان مَوعِدها يتعارض مع مَوعِد كأس آسيا.

منح اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا مدينة البصرة العراقية، حق استضافة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25”.

تقام النسخة الخامسة والعشرون من كأس الخليج العربي فِيْ البصرة فِيْ الفترة من 6 إلَّى 19 يناير 2023.

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وقال جاسم الرميحي فِيْ تصريحات تلفزيونية على برنامج “فِيْ الهدف” الذي تبثه قناة العربية “مَوعِد بطولة خليجي 25 لن يتعارض مع كأس آسيا”.

قال الامين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الخليجية ان المَوعِد مناسب ولن يتعارض لانه محدد سلفا للبطولة التي ستقام فِيْ يناير ويوقعها المكتب التنفِيْذي من خلال لجنة المسابقات والموافقة الخليجية. الاتحادات.

وتجدر الإشارة إلَّى أن كأس الخليج العربي تقام كل عامين فِيْ إحدى الدول الثماني المنتسبة لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، علما أن العراق كان سيستضيف بطولة “خليجي 24″، لكن هذا لم يحدث بسبب الحظر الذي كان مفروضا على الكرة العراقية فِيْ ذلك الوقت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا”.