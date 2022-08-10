تصريح ساخر..سبب رفض مبابي التوقيع لريال مدريد وعلاقته بنجم الهلال

وأثار الصحفِيْ الرياضي مبارك الشهري الجدل عَنّْدما تحدث عَنّْ قفزة المحترف البرازيلي ماثيوز بيريرا فِيْ صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال.

وانضم بيريرا إلَّى الهلال، صيف 2022، من فريق وست بروميتش ألبيون لكرة القدم الأول، فِيْ أغلى عملية فِيْ تاريخ المملكة العربية السعودية، بقيمة تقدر بنحو 90 مليون ريال.

مبارك الشهري تحدث ساخرا عَنّْ بيريرا، مشيرا إلَّى التعويض المالي الكبير الذي يتقاضاه البرازيلي بعقده مع الهلال كجزء من “مزايا العقد”.

وأشار الصحفِيْ الرياضي، خلال تصريحاته فِيْ برنامج الحصاد الرياضي الذي تبثه قناة “ديبورتيس 24″، إلَّى الظروف التي دفعت مبابي إلَّى رفض التوقيع مع ريال مدريد.

وقال مبارك الشهري “مزايا العقد 90 فِيْ المائة من سبب عدم التعاقد مع مبابي لريال مدريد، خلافه على مداخيل الصور، اللاعب أراده 100 فِيْ المائة والنادي الإسباني أريد 50 فِيْ المائة. ” وهِيْ الشروط الأساسية المصاغة تحت اسم المزايا التعاقدية “.

وأشار ساخرًا إلَّى بيريرا، لاعب نصف القمر المحترف، قائلاً “هل أنا مقتنع بأن بيريرا تجاوز أعلى أجر فِيْ تاريخ الرياضة السعودية وتقريبًا فِيْ منطقة الشرق الأوسط، لأنه لا يملك أي مزايا، على العكس من ذلك حتى فِيْ القفزة، يتطلب الأمر مبلغًا “.

منذ أن أصبح قائدًا، سجل النجم البرازيلي الرائع 4 أهداف وصنع 12 أخرى، خلال 32 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات الوطنية والأجنبية.