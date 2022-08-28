تصريح صادم.. بيريرا لا أستمع لآراء جماهِيْر الهلال

قال البرازيلي ماثيوز بيريرا، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، إنه لم يعد يستمع لآراء جماهِيْر الهلال، لأنهم فِيْ بعض الأحيان مخطئون.

شارك بيريرا فِيْ فوز الهلال على الخليج بهدفِيْن مجانيين، فِيْ المباراة بين الفريقين، اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الأولى من دوري روشان السعودي الموسم 2022-2023. “. “.

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وقالت بيريرا خلال تصريحات لقناة “الإخبارية” الفضائية “فِيْ الحَقيْقَة لم أعد أستمع لما يقوله جمهُور الهلال عَنّْي .. أحيانًا يكون الأمر خاطئًا فهناك من يحبك وهناك من يكرهك”. . ” ، لذلك أحافظ دائمًا على نفسي وأتبع تعليمات المدرب “.

وأضاف “يجب على جماهِيْر الهلال دعم اللاعبين للفوز، فِيْ كرة القدم، يوم واحد لك ويوم واحد لك. صحيح أنني لم أعطي المستوى المتوقع فِيْ الموسم الماضي، لكنني سجلت الكثير من الأهداف”. حاسما، وكنت أكثر من أحرز هدفا فِيْ الدوري “.

وعَنّْ المباراة قال بيريرا “كانت المباراة صعبة لكننا فزنا وقدمنا ​​مستوى رائعًا والمهم هُو الفوز فِيْ البداية وحرارة الطقس لا تهمني”.

تعاقد الهلال مع ماثيوز بيريرا فِيْ أغسطس 2022 من وست برومويتش بموجب عقد يستمر حتى يونيو 2026.

شارك ماثيوز بيريرا فِيْ 34 مباراة لصالح الهلال، و 21 مباراة فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن، سجل فِيْها هدفِيْن وقدم 11 تمريرة حاسمة، فِيْ كأس العالم للأندية، حيث سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، بالإضافة إلَّى مباراة فِيْ كأس السوبر العربي.

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