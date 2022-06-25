تصريح صادم من الحضري بخصوص محمد صلاح

علق عصام الحضري، مدرب حراس المرمى المصري السابق، على تصريحات حسن شحاتة الموجهة ضد الدولي المصري محمد صلاح.

وكان حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، قد قال في تصريحات سابقة إن محمد صلاح لم يقدم أي شيء مع المنتخب.

وقال الحضري في تصريحات متلفزة إن شحاتة حقق إنجازات مع المنتخب الوطني لا يستطيع المدرب تحقيقها، مؤكدا “حسن شحاتة ما من أحد يتحدث عنه”.

وأوضح أن صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم واستطاع الفوز بالألقاب مع ليفربول، لكن شحاتة يتحدث عن المنتخب المصري.

وتابع “صلاح لم يفز بالبطولات لمصر وهذه حقيقة حسن شحاتة على حق”.

وختم “صلاح لن يحقق بطولة بمفرده، فقد حقق بطولات ليفربول والألقاب الفردية، لكنه لم يحققها لبلاده، وهذا لا يغضب منه”.

يشار إلى أن المنتخب المصري خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت في الكاميرون، كما فشل في التأهل لنهائي مونديال قطر.