تصريح صادم من وزيرة الخزانة الأمريكية بشأن النفط قبل الشتاء.. ماذا قالت

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن أسعار النفط قد ترتفع فِيْ الشتاء.

ونقلت شبكة (CNN) الأمريكية عَنّْ يلين قولها، اليوم الأحد، إن الأمريكيين قد يشهدون زيادة فِيْ أسعار الغاز فِيْ الشتاء.

وأضافت أن هذا سيحدث عَنّْدما يخفض الاتحاد الأوروبي مشترياته من الخام الروسي بشكل كبير.

وقالت يلين لشبكة CNN “إنها مخاطرة، وهِيْ مخاطرة بأن نضع حدًا أقصى للسعر لمحاولة معالجة (هذا)”.

وأضافت أن الزيادة المحتملة فِيْ الأسعار قد تأتي لأن الاتحاد الأوروبي “سيتوقف فِيْ الغالب عَنّْ شراء النفط الروسي” ويفرض حظرا على الخدمات التي تسمح لروسيا بشحن النفط عَنّْ طريق الناقلات.

وتدعو خطة الحد الأقصى للسعر التي وافقت عليها مجموعة الدول الصناعية السبع إلَّى رفض التأمين والتمويل والسمسرة والملاحة وغيرها من الخدمات لشحنات النفط المسعرة فوق سقف أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية التي لم يتم تحديدها بعد.

وقالت يلين إن الهدف من تحديد سقف الأسعار هُو خفض الإيرادات التي يمكن لروسيا استخدامها لمواصلة الحرب فِيْ أوكرانيا مع الحفاظ على إمدادات النفط الروسية لإبقاء الأسعار العالمية منخفضة.