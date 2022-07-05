تصريح صادم.. نجم النصر يعترف الهلال هُو النادي الأكبر فِيْ السعودية

حسم سعد الشهري، مدرب المنتخب الأولمبي السعودي، الجدل الدائر بين الجماهِيْر ووسائل الإعلام، حول أكبر ناد فِيْ المملكة بين “الهلال والنصر”.

وفاز الهلال باللقب فِيْ اليوم الأخير، بعد فوزه على الفِيْصلي (2-1) فِيْ المباراة التي واجهتهم على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، فِيْما تعادل الاتحاد مع الباطن، على ملعب مدينة ري عبدالله الرياضية بجدة (0-0).

وتصدر الهلال جدول الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عَنّْ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الذي احتل المركز الثاني، والنصر ثالثا برصيد 61 نقطة.

وقال سعد الشهري لصحيفة “الرياضية” “الهلال هُو أكبر نادٍ فِيْ السعودية ولست حساساً للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن لدي إستراتيجية ثابتة وقضايا فنية قائمة. حقا.”

وعلق مدرب الفريق الأولمبي على الحزبية الهائلة، خاصة بعد تتويجه فِيْ آسيا، بفرحة البعض لأنه كان محسوبًا على الفوز، وغضب الآخرين لفوزه ببطولة وكونه نصراويًا، قائلاً لا داعي للقلق، لأنني قرأت المشهد جيدًا، فكَمْا تقولون الخلاص يسمم أذني وأغمض عيني وأمشي “. فِيْ الطريق أحب أن آخذه.

يشار إلَّى أن الأولمبي الأخضر توج بلقب كأس آسيا تحت 23 سنة، بعد فوزه على المنتخب الأوزبكي “المضيف” بهدفِيْن مقابل صفر، فِيْ المباراة النهائية للبطولة القارية.