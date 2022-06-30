تصريح لمسؤول يورط روسيا.. هل سرقت حبوب أوكرانيا

وأعلن مسؤول محلي يوم الخميس أن أول سفِيْنة شحن غادرت ميناء بيرديانسك الأوكراني الذي تحتله روسيا بعد أن قالت موسكو إن الميناء قد أزيل من الألغام وأنه جاهز لاستئناف شحن الحبوب.

كتب يفغيني باليتسكي، المسؤول الروسي فِيْ الأراضي التي تحتلها روسيا فِيْ زابوريزهِيْا الأوكرانية، على Telegram “بعد توقف دام عدة أشهر، غادرت أول سفِيْنة شحن ميناء بيرديانسك”.

ونقلت وكالتا الأنباء الروسيتان “تاس” و “ريا” عَنّْ باليتسكي قوله إن أول سفِيْنة شحن تغادر بيرديانسك كانت تحمل 7000 طن من الحبوب وكانت متجهة إلَّى “دول صديقة”، لكنها رسالة منقوصة إلَّى “باليتسكي” على تيليجرام، اطلعت عليها. رويترز، لم يذكر. البضائع التي تحملها السفِيْنة.

اتهمت أوكرانيا روسيا بسرقة الحبوب من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ بدء غزوها فِيْ أواخر فبراير، وهُو ما نفاه الكرملين.

تهدد الحرب بجعل روسيا وأوكرانيا تستحوذان على حوالي 30٪ من صادرات القمح العالمية.

وقال Palitsky على Telegram إن سفِيْنة الشحن محمية بأسطول روسي فِيْ البحر الأسود. وفِيْ وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الدفاع الروسي إن مينائي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيين، الخاضعين لسيطرة القوات الروسية، جاهزان لاستئناف شحنات الحبوب.

اتهمت الدول الغربية روسيا بخلق خطر المجاعة العالمية من خلال منع أوكرانيا من تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود. وتنفِيْ موسكو مسؤوليتها عَنّْ أزمة الغذاء العالمية وتلقي باللوم على العقوبات الغربية.