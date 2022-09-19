تصريح مثير.. المسحل يطمئن النصر برسالة عَنّْ قضيتي الهلال والاتحاد

حرص ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على إرسال عدة رسائل عَنّْ تطلعات الفوز بكأس آسيا للشباب، وآمال الفريق السعودي الأول فِيْ المونديال، والرد على انتقادات اللجان القضائية والأعضاء. مركز تحكيم.

وتغلب منتخب الشباب السعودي، الأحد، على نظيره الصيني 1-0 فِيْ تصفِيْات كأس آسيا، حيث جاء الهدف الوحيد فِيْ المباراة فِيْ الدقيقة 45 عَنّْ طريق اللاعب محمد سليمان.

وقال ياسر المشعل لـ “الشرق الأوسط” “نحن أبطال آسيا للناشئين وطموحنا تجاوز التصفِيْات ونأمل أن نحقق لقب كأس آسيا للناشئين 2023 وأن نكون ضمن المنتخبات المؤهلة لكأس العالم”.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم أظهر المدربون الوطنيون قدراتهم فِيْ المنتخبات وهم يستحقون هذه الثقة لأنهم متميزون ونتائجهم تظهر ذلك. وفِيْ النهاية نشجع المدرب الوطني إذا جاهز وهُو قادر على قيادة أي فريق “.

وحول المنتخب السعودي قال المشعل “وجود رينارد فِيْ إدارة الأخضر منذ مرحلة التصفِيْات واستمرار العديد من اللاعبين منذ مونديال 2022 فِيْ روسيا سيكون عاملا مهما بالنسبة لنا”.

وعلق ياسر المشعل على امكانية ظهُوره فِيْ المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة قائلا “نحن جاهزون دائما ولدينا قناة اعلامية، ونتلقى استفسارات واسئلة”.

وفِيْ الختام أشار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلَّى ما يحتله الشارع الرياضي بسبب مشاكل النادي وتأثيره على القرارات قائلاً “نحترم استقلالية لجاننا القضائية وكذلك مركز التحكيم الرياضي”. وفِيْ النهاية يأخذ كل جانب حقه وفق القانون “فِيْ إشارة إلَّى تهدئة الشارع الرياضي. والنصراوي غاضب من قرار مركز التحكيم بوقف عقوبة الحمد الله فِيْ القضية المعروفة بـ” التسجيلات “، مؤكدًا أن جميع الأندية على مسافة واحدة من اللجان والمسؤولين عَنّْ الرياضة فِيْ المملكة العربية السعودية.