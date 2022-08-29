تصريح مثير.. حسين عبدالغني “يبرر” تصرفات البليهِيْ فِيْ أرض الملعب

حرص حسين عبد الغني، أسطورة الكرة السعودية ونادي الأهلي والنصر، على الحديث عَنّْ تصرفات علي البلاحي، مدافع فريق الهلال، على أرض الملعب.

اشتهر علي البلاحي (32 عاما) بمناوشاته على أرض الملعب، واحتفالاته المثيرة للجدل فِيْ أعين الخصوم، الذين جاءوا بهدف مساعدة فريقه على إبعاد التركيز عَنّْ المباراة.

فِيْ مفاجأة مدوية، برر حسين عبد الغني التحركات المثيرة للجدل التي يقوم بها علي البلاحي بين الحين والآخر.

وقال حسين عبد الغني فِيْ تصريحات متلفزة على “استاد اس بي سي” إن “سلوك علي البلاحي فِيْ الاستاد طبيعي جدا”.

وأثار تصريح المدير العام السابق لنادي النصر ارتباكًا بين مجموعة كبيرة من الجماهِيْر، الذين تحدثوا مرة أخرى عَنّْ الحادثة الشهِيْرة التي وقعت بعد نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

المباراة والمشاجرة والتشابك بين الأيدي بين حسين عبد الغني عَنّْدما كان المدير العام لفريق النصر، وعلي البليحي مدافع الهلال، بعد انتهاء ديربي المملكة فِيْ نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022. .

تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية فِيْ ثلاث سنوات، بعد فوزه على عشرة لاعبين من غريمه المحلي النصر 2-1 فِيْ نصف النهائي على ملعب مرسول بارك “، وفاز باللقب فِيْ نهاية المطاف.