وجه هتان باهبري، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم، “صدمة” إلَّى الهلال والاتحاد اللذين لعبا فِيْ صفوفه فِيْ وقت سابق.

بدأ باهبري (30 عاما) مسيرته الكروية فِيْ الاتحاد، ولعب أيضا فِيْ الفريق الأول لنادي الهلال لكرة القدم من 2022 إلَّى 2022.

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وفِيْ صيف 2022، انضم النجم الدولي إلَّى فريق نادي الشباب لكرة القدم الأول، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 16 أخرى، خلال 86 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات.

* تصريحات مثيرة للجدل لهتان باهبري

وأكد بهابري فِيْ تصريحات لـ “مركز نادي الشباب الإعلامي”، أن قلعة الليث. إنها الأقرب إلَّى قلبه، من بين جميع الفرق التي لعب فِيْها.

وأشار إلَّى أن نادي الشباب ؛ هُو الذي أعاد اكتشافه، وساهم أيضًا فِيْ عودته للمنتخب السعودي لكرة القدم، بعد فترة طويلة من الغياب.

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وشدد بهابري على أن هدفه الأول هُو إنه تتويج جميع البطولات، مع أول فريق كرة قدم لنادي الشباب، فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وأشاد هتان بحبري بالبرازيلي أندرسون تاليسكا والبيروفِيْ أندريه كاريلو ثنائي النصر والهلال على التوالي، مشيراً إلَّى انضمامهما إلَّى دوري المحترفِيْن السعودي. من أين تتعلم منهم.