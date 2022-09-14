تصريح مثير من وليد الفراج عَنّْ قضايا النصر مع حمد الله

أكد الإعلامي الكبير وليد الفرج أن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله تعرض لنوع من “الضغط النفسي”، منذ خروجه من نادي النصر وضمه إلَّى الاتحاد.

وأوضح الفراج أن القضايا التي تطرحها إدارة النصر تهدف إلَّى الضغط على النجم المغربي، للتأثير على مستواه الفني بـ “الإضرار” بالاتحاد.

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واستعرض الصحفِيْ وليد الفرج 4 مشاكل تواجه حمدالله وهِيْ

1- موضوع تفاوض اللاعب مع نادي الاتحاد خلال مدة عقده مع النصر فِيْ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا”.

2- شكوى النصر ضد نادي الاتحاد وحمد الله فِيْ لجنة الاحتراف وشروط اللاعبين فِيْما يعرف بـ “التسجيلات”.

3- توجد دعوى ضد حمدالله بالمحكَمْة الجزئية من قبل أحد إداريي النصر

4- طلب آخر فِيْ المحكَمْة العامة للأثاث.

وقال الصحفِيْ وليد الفرج فِيْ تصريحات تلفزيونية على برنامجه “اكشن مع وليد” “الرائد سيستأنف قرار رفض الاحتجاج على مشاركة الحمد الله، ولن يحتج رئيس نادي الخليج على مشاركة حمدالله”.

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وبحسب ما ورد قدم الرائد شكوى رسمية ضد تورط عبد الرزاق حمدالله مع الاتحاد، والتي تم قبولها ورفضها رسميًا من قبل لجنة الأخلاقيات والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.