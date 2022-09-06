تصريح مدرب برشلونة يشعل نيران الغضب تجاه رئيس النصر !

قرر تشافِيْ هِيْرنانديز مدرب برشلونة، مستقبل لاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش من الفريق الكتالوني، للاستمرار داخل الكامب نو.

يستعد برشلونة لمواجهة فِيْكتوريا بلزن من التشيك، فِيْ اليوم الأول من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تشافِيْ يقرر مستقبل بيانيتش ويثير غضب جماهِيْر الفوز

وأكد تشافِيْ خلال المؤتمر الصحفِيْ لمباراة برشلونة وفِيْكتوريا بلزن أن بيانيتش قرر المغادرة سعيا لمزيد من وقت اللعب.

وتابعت أن النجم البوسني كان محترفًا حتى اللحظة الأخيرة ضمن صفوف برشلونة، متمنياً له التوفِيْق فِيْ مسيرته المقبلة.

وكشف الصحفِيْ الرياضي الإيطالي على قناة سكاي سبورتس، عَنّْ اقتراب بيانيتش من الانضمام إلَّى صفوف الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعقد مدته 3 سنوات.

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وجاءت تصريحات تشافِيْ لتفتح نيران الغضب والانتقاد للرئيس الترفِيْهِيْ للمعمر، النصر، لعدم حسم الصفقة قبل إغلاق السوق الصيفِيْ السعودي، من خلال ربط اسم اللاعب بالمسرحية. لمراتب العالم.

وأوضحت صحف أجنبية أن المدرب الفرنسي روي جارسيا، مدرب نادي النصر، فتح خط التفاوض مع بيانيتش لتوظيفه وتعزيز مركز خط الوسط فِيْ الفريق، قبل قبول نجم برشلونة.

فوجئت جماهِيْر النصر بإغلاق الميركاتو دون حل العقد مع بيانيتش أو تعزيز مركز المحور الهجومي فِيْ الصيف رغم الدعوات حول ضرورة دعم هذا المركز.