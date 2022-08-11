تصريح مفاجئ.. البليهِيْ إلَّى الاتحاد أو النصر بعد فشل مفاوضات الهلال

أحدث الصحفِيْ الرياضي علي هبة مفاجأة كبيرة بعد أن تجدد مفاوضات الهلال مع المدافع الدولي علي البليحي.

لا يزال رفض النجم الدولي علي البلاحي مدافع نادي الهلال تجديد تعاقده مع فريق كرة القدم الأول، يثير الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي.

وقدمت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عرضًا رسميًا للبليحي، لتجديد عقده مع الفريق الكروي الأول، مقابل 4.5 مليون ريال، لكل موسم رياضي.

لكن المدافع الدولي البالغ من العمر 32 عامًا رفض رسميًا عرض المدير الفني، وفضل الانتظار حتى يدخل الفترة المجانية لعقده فِيْ يناير المقبل.

وبحسب الصحفِيْ الرياضي علي هبة، فإن البليحي يعتبره لاعبًا رئيسيًا فِيْ الهلال وأيضًا فِيْ المنتخب السعودي، والعرض ضعيف، خاصة أنه لموسم واحد فقط.

المدافع المخضرم يريد المساواة مع نجوم المستوى الأول لفريق الهلال، مشيرًا إلَّى أن مدة العقد كانت لمدة ثلاث سنوات كانت ستقلل من طلباته الاقتصادية، لكن رفضه حاليًا يرجع لضعف الفريق. العودة وكذلك المدة.

وقال الصحفِيْ الرياضي علي هبة “يبدو لي بنسبة كبيرة أن البليحي سيغادر الهلال وسيوقع مع أحدهما الأصفر النصر أو الاتحاد”.