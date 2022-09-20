تصريح ناري.. النصر لن يكسر احتكار الهلال للدوري ولكن

وانتقد الإعلامي الرياضي خالد آل سعود المستوى الفني الذي قدمه فريق النصر، بتوجيه من المدرب الفرنسي رودي جارسيا، رغم الاتفاقات القوية التي أبرمتها إدارة مصلي المعمر، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الماضية.

بعد أربع جولات من موسم 2022-2023 لدوري الروشان السعودي، يحتل النصر المركز الرابع فِيْ ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بثلاثة انتصارات وخسارة واحدة.

وقال خالد السعود فِيْ تصريحات تلفزيونية على برنامج “أكشن مع وليد” “النصر لن يتمكن من كسر احتكار الهلال بلقب الدوري مقارنة بشكله الحالي”.

وتابع الكاتب الرياضي “الشكل الحالي لفريق النصر لا يقول إنه سيحقق لقب الدوري، أما إذا تغيرت الأمور داخل النادي فسيتم تتويجه بالبطولة”.

وأضاف خالد السعود “النصر كَمْجموعة من اللاعبين جيد، لكن أداءه سيئ حتى الآن ولم يقدم أي شيء رغم الاتفاقات، لذا أرى أن الشباب سيكون الأول دون النظر. فِيْ بقية المعارضين.

الجدير بالذكر أن الشباب يتصدر جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 12 نقطة، ويتفوق على الهلال بفارق الأهداف، والاتحاد فِيْ المركز الثالث برصيد 10 نقاط.