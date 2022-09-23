“تصريح ناري”.. قانوني يحرج إدارة النصر فِيْ قضية جوليانو

علق المستشار القانوني الرياضي أيمن الرفاعي على قرار محكَمْة التحكيم الدولية للرياضة (كاس) التي رفضت استئناف نادي النصر ضد صانع الألعاب البرازيلي جوليانو دي باولا.

وارتدى جوليانو (31 عاما) قميص النصر من صيف 2022 إلَّى صيف 2022، قبل أن يغادر إلَّى اسطنبول، باشاك شهِيْر، تركيا، دون الحصول على إذن من النادي فِيْ العاصمة الرياض.

وأكدت محكَمْة كاس الحكَمْ الصادر عَنّْ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فِيْفا) ضد النصر، بدفع ستة ملايين و 12 ألف يورو للبرازيلي جوليانو دي باولا، ورفضت استئناف الأصفر.

وتعليقًا على حكَمْ (كاس) ضد النصر فِيْ قضية جوليانو، قال الخبير القانوني أيمن الرفاعي فِيْ تصريحات متلفزة على برنامج “In the Goal” “بشكل عام، لوائح الفِيْفا، وتحديدا (الكأس)، هم دائما البقاء على الهامش. مصلحة اللاعب، لأنهم دائمًا ما يشجعون اللاعب على الاستمرار فِيْ عقده، فقد لعبها وحصل على حقوقه التي “سُرقت” بحسب الحكام.

وتابع أيمن الرفاعي “اليوم من واجب الأندية فِيْ مثل هذه الحالات اتخاذ القرارات الصحيحة بعَنّْاية وصياغة العقود بالشكل الصحيح”.

وأضاف المستشار القانوني فِيْ مداخلة على حكَمْ (تاس) ضد النصر “برأيي هذا إهمال إداري من جانب النادي.

وتابع أيمن الرفاعي “لذلك يجب على مسؤولي النادي دائمًا عَنّْد توقيع العقود والتفاوض توضيح كل هذه البنود وعَنّْد الاستغناء عَنّْ لاعب أو العكس. مسيرته لها التزامات أخرى”.