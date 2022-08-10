تصريح ناري.. 112 مليون على الاتحاد غير قضيتي حمد الله وبرونو

وسلط الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، الضوء على الكوارث الاقتصادية التي وقع فِيْها نادي الاتحاد مع لاعبيه السابقين، فضلا عَنّْ تورط النادي فِيْ قضايا جديدة لعدم مسؤوليته.

وقال مبارك الشهري فِيْ تصريحات متلفزة فِيْ برنامج “حصاد الرياضة” على شاشة “24 سبورتس” “الاتحاد بصراحة حسب القرارات أن إدارة النادي أو الجهاز التنفِيْذي يجلسون ويتفاوضون مع اللاعبين المحليين الذين العقود سارية مع أنديتهم “.

وتابع الناقد الرياضي “والآن نحن جالسون بقضايا كبيرة جدا. يعَنّْي أن الجناح التونسي أنيس البدري له حكَمْ قضائي برسوم مالية 16.5 مليون ريال”.

وأضاف مبارك الشهري “نفس المشكلة موجودة مع اللاعب جاري رودريغيز الذي تبلغ رسومه 31 مليون ريال بالإضافة إلَّى 6 ملايين أخرى”.

وتابع “ونضيف إلَّى ما سبق أن رسوم البرازيلي جوناس جوميز دي سوزا هِيْ 12 مليونًا، وبيرجوفِيْتش 47 مليونًا، وكل هذا يختلف عَنّْ قضية برونو”.

وأضاف الشهري فِيْ حديثه عَنّْ قضايا العميد قائلاً “إذا طلبنا أساسًا وبحثنا فِيْ المراسلات من الاتحاد إلَّى الفِيْفا، لوجدنا كوارث، لكننا نفكر فِيْها جيدًا”.

وعلى صعيد ما قاله مبارك الشهري، فإن النقابة مدينة بنحو 112.5 مليون ريال.