تصعيد أكثر من 18 مليون وجبة غذائية وسلعة لضيوف الرحمن اليوم

أعلنت وزارة التجارة نجاح خطة التوريد الخاصة بالوزارة في عرفات خلال موسم حج هذا العام الذي شهد وفرة كبيرة في السلع والمواد الغذائية والخبز والماء والحليب والعصير والمشروبات الغازية التي يحتاجها الحجاج.

توافر البقالة بكثرة

وأكدت الوزارة أن الإمدادات الغذائية متوفرة بكثرة وفقا للخطة الموضوعة لموسم حج هذا العام، حيث رصدت دخول شاحنات مبردة محملة بالطعام للحجاج إلى منطقة عرفات يوم الثلاثاء.

ورصدت فرق الإشراف التابعة للوزارة دخول وتوزيع الشاحنات المبردة ومواقفها في الأماكن المخصصة داخل عرفات، وبلغ إجمالي المواد الغذائية التي يتم نقلها إلى الحجاج من بيت الله بعرفات أكثر من 18 مليون صنف وغذاء. المنتجات الأساسية، وتتمثل في أكثر من (1.5) مليون وجبة جاهزة، وأكثر من (3) ملايين عبوة مياه باردة، و (1.9) مليون عبوة من منتجات الألبان والعصائر، و 4.5 مليون قطعة خبز، بالإضافة إلى (7) ملايين. عبوات مشروبات غازية، وأكثر من 400 ألف عبوة آيس كريم.

الجولات الميدانية

تواصل فرق الإشراف رحلاتها الميدانية إلى منافذ الطعام في الأماكن المقدسة ؛ التأكد من وفرة العرض وعدم وجود مخالفات تجارية.