تصعيد جديد من الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.. اعرف التفاصيل

واصل النادي الأهلي التصعيد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد تجاوزات الأخير ضد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

رفع محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، صباح اليوم السبت، شكوى جديدة للنيابة العامة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. عن تجاوزات الأخير غير اللائقة، وهجومه على الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وبعض مسؤولي النادي.

وأكد محمد عثمان أن النادي الأهلي قدم تقريرًا جديدًا للنائب العام، جاء بسبب إصرار رئيس الزمالك المتكرر وغير المبرر على السب والسب والتحدث بألفاظ أجنبية يعاقب عليها القانون، وتوجيه اتهامات كاذبة. في الأعراض، والإساءة إلى سمعة الأسر وتجاوز قيم المجتمع وتقاليده، لا سيما في مداخلاتهم التلفزيونية عبر قناتهم.

جمع محامي الأهلي، إلى جانب البلاغ المقدم للنيابة العامة، ملفًا من الوثائق التي تثبت أن الأهلي ومسؤوليه اتخذوا جميع الأساليب القانونية لوقف تجاوزات رئيس الزمالك، والتي تنذر بحدوث صراعات في الرياضة. الشارع بين ابناء الوطن وهناك احكام صارمة بحق المذكورين ولم ينفذوا حتى الان.

وأوضح البيان أن رئيس الزمالك في مداخلاته التلفزيونية استخف بالأحكام القضائية الصادرة بحقه، زاعمين أنهم لم يمثلوه بة مع نفسه بشأن السلوكيات الخارجية التي ارتكبها والتي لا تتفق مع قيمة النادي. . رأسه، ولا عمره الذي يقترب من خمسة وسبعين عامًا.

يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية أصدرت، منذ أيام، حكماً بحق رئيس الزمالك في المخالفة رقم 430 لسنة 2022، بعدم وجود مستأنف اقتصادي، بالحبس لمدة شهر مع العمل، وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة. تهم السب والقذف والاستئناف ضد الأعراض ضد محمود الخطيب رئيس الأهلي، وخدش سمعة الأسر والإزعاج عبر مواقع التواصل. لم يتم تنفيذ هذه الجملة الأخيرة.