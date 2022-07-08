تصعيد ضيوف الرحمن إلى صعيد عرفات

بدأت أمس الخميس، غروب الشمس، عملية صعود الحجاج إلى مرقد عرفات، استعدادًا للوقوف على مستواهم النقي، أفضل يوم تشرق فيه الشمس، لأداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقوف على وجهه. المستوى، ومن فاته عرفات فاته الحج.

نقل ضيوف الرحمن

وتم تجهيز 9500 أتوبيس لنقل 800 ألف حاج، وتخصيص 7 مسارات من منى إلى عرفات، وفق آلية التردد، حتى صباح غد الجمعة، فيما سيتم نقل 200 ألف معتمر عبر قطار المشاعر.

على صعيد متصل، شهد عرفات، وخاصة المناطق المجاورة لجبل الرحمة، إطلاق مشروع تطوير وتحسين المناطق المحاذية لجبل الرحمة، في إطار مبادرة معالجة التشويه البصري في الأماكن المقدسة. في محاولة لتحسين الخدمات والمرافق لتحسين الخدمة المقدمة لزوار المنطقة المحيطة بجبل الرحمة على مدار العام، وفقًا لمتطلبات العمر.

حزمة الخدمة

يتضمن المشروع حزمة من الخدمات التي من شأنها رفع المكان وجعله أكثر راحة، بمساحة 200 ألف متر مربع، وإنشاء مواقف عامة للحافلات ومواقف أخرى لسيارات الزوار، وتطوير الحمامات الموجودة، وإنشاء حمامات جديدة، وإضاءة جبل وبيئته، وتكييف وتحسين القطبين، وتليين المناخ، وصلاحية المياه للشرب.

كما سيوفر المشروع مساحات خضراء ومناطق جلوس ومساحات للمشي، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي، وإنشاء نظام إرشادي ومنصات للقنوات التلفزيونية، وإنشاء أبراج مراقبة أمنية، وتجهيز مواقع مخصصة للوكالات والخدمات الحكومية التي تخدم الحجاج والزوار. .