تصغير الثدي 10 أشياء يجب معرفتها عن تصغير الثدي

تصغير الثدي – بعض النساء لم يعد بإمكانهن قبول ثديهن الكبير لأسباب طبية أو نفسية أو جمالية. يمكن تصحيح عدم تناسق الثدي عن طريق تصغير الثدي. في هذه المقالة سوف نعرض لكم جميع جوانب هذه العملية.

لا توجد موانع رئيسية

ما يسمى “الثدي الكبير” هو زيادة حجم الثدي عن شكل المرأة الطبيعي. غالبًا ما لا تقبل النساء هذا الحجم الزائد. عادة ما يرتبط هذا بترهل الثدي (يسمى تدلي الثدي).

تعتمد العملية على تقليل الأنسجة الزائدة والجلد في الثدي. قالت جراح التجميل الدكتورة ناتالي بريكت “لا توجد موانع كبيرة”. عندما نقرر إجراء العملية، بالإضافة إلى التقييم قبل الجراحة، تتم دعوة النساء فوق سن 35 لإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية.

من الممكن في أي عمر

“غالبًا ما يتم تحمل الثدي الكبير جدًا بحيث لا يجب أن تتردد في التدخل في وقت مبكر مثل المراهقة، إذا استقر نمو الثدي. يقول الدكتور بريكوت أن نتائج العملية غالبًا ما تكون مرضية جدًا للمريض. وذلك بغض النظر عن العمر. “لا أستطيع تحمل هذه الصورة لي بعد الآن، لأن لدي 90 درجة فهرنهايت في صدري الأيمن و 90 درجة مئوية في صدري الأيسر،” تقول فيكتوريا *، 58. بعد العملية، شعرت وكأنني رصدت ثديين ناشئين. ”

تصغير الثدي نحدد حجم ثدييك

توضح الدكتورة كاثرين بروانت رودييه، أستاذة الجراحة التجميلية في مستشفى جامعة ستراسبورغ، “لتحديد الحجم النهائي للثدي، نناقش مع المريض. إذا كانت المرأة تريد ثديين صغيرين، فنحن نصنع فنجان ب.إذا أرادت الاحتفاظ بحجم جيد، فيمكننا الذهاب إلى فنجان D. نحاول أن نفعل شيئًا متناغمًا. ”

سداد رسوم المعاملات بشروط

يقبل التأمين الصحي الرعاية للحالات التي تتطلب إزالة أكثر من 300 جرام لكل ثدي. لا تتطلب العملية طلبًا مسبقًا. يشمل السداد سعر العملية (حوالي 400 يورو)، والتي تضاف إليها رسوم الجراح وطبيب التخدير، والتي يمكن تغطيتها من خلال صندوق مشترك. وهكذا تتأرجح التكلفة بين 0 و 4000 يورو بدون دعم.

تصغير الثدي تترك العملية ندبات

تحذر ناتالي بريكوت “تكتسب النساء الراحة في الملابس والرفاهية، وتصبح العلاقة بين المظهر العام والثدي أكثر توازناً، لكن هناك ندوب”. ندبة حول الهالة – التي ترتفع وتنخفض في الحجم – أمر لا مفر منه. هناك أيضًا ندبة عمودية تمتد من الهالة إلى أسفل الثدي، وغالبًا ما تكون هناك شريحة أفقية مخفية في ثنية الثدي، وتشكل جميعها “T” مقلوبًا. »قد تظهر الرسوم البيانية والصور أثناء الاستشارة الأولى كأمثلة. قد تظل بعض الندبات كبيرة وحمراء ومتهيجة، ولكن إذا شفيت جيدًا ستتحول إلى اللون الأبيض وتقريباً غير مرئية بمرور الوقت. وفقًا للجمعية الفرنسية للجراحة التجميلية والترميمية، لا يمكن الحكم على النتيجة النهائية إلا بعد عام واحد من التدخل.

يمكنني تغيير ملمس ثديي

في بعض حالات التضخمات الكبيرة جدًا، قد يحدث انخفاض في الحساسية الجنسية للحلمة. “لكن هذا أمر محتمل، لأن الأثداء الكبيرة جدًا لا ينصح بها، وفي العلاقة الحميمة، غالبًا ما تكون غير مستثمرة بشكل كبير”، يلاحظ البروفيسور بروانت رودييه.

تتم العملية تحت تأثير التخدير العام

في اليوم السابق أو في نفس اليوم، يتم رسم الخطوط على الصندوق. تستغرق العملية ما بين ساعتين وأربع ساعات، ويتم إجراؤها تحت تأثير التخدير العام. نستيقظ مع ضمادة يتم إزالتها بعد ذلك. من الضروري إحضار حمالة صدر رياضية للحفاظ على الضمادات، والتي سيتم تغييرها بانتظام حتى الشفاء. تستمر فترة التعافي من يوم إلى ثلاثة أيام، وبعد ذلك يتم إجراء الاستشارات بعد العملية الجراحية. إذا كانت الغرز غير قابلة للامتصاص، يتم إزالتها بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع والعناية بالندوب بشكل عام لا تتطلب ممرضة.

تصغير الثدي توقف عن العمل

من الشائع أن تعاني من تورم وكدمات على صدرك وتشعر بعدم الراحة عند رفع ذراعيك، لكن هذا لا يدوم. يتم وصف المسكنات لعلاج أي ألم. من المقرر وقف العمل بين 8 و 21 يومًا، ومن الضروري الانتظار ما بين شهر إلى شهرين لاستئناف الرياضة.

هناك مضاعفات (نادرة)

تشمل المضاعفات المحتملة أحداث الانسداد التجلطي (التهاب الوريد، الانسداد الرئوي، على الرغم من ندرة حدوثها)، والالتهابات، والورم الدموي، وتأخر الشفاء، وفقدان الإحساس الدائم والنخر (نادر جدًا أيضًا). وتجدر الإشارة إلى أن داء السكري والتبغ يزيدان من مخاطر حدوث مضاعفات. يوصى أيضًا بالتخطيط للإقلاع عن التدخين قبل حوالي ثلاثة أشهر من العملية.

من الأفضل أن يكون لديك وزن ثابت

يفضل أن يكون لديك وزن ثابت قبل الجراحة، لأنك إذا فقدت وزنك بعد تصغير الثدي، يعود الثدي يقل حجمه بينما لا يتحرك الجلد. يجب ألا تحملي لمدة عام تقريبًا. “نقترح على الشابات اللواتي يرغبن في إنجاب طفل أن يلدن أولاً، لأن الحمل يمكن أن يؤثر على النتيجة”، أوضحت الدكتورة برونتي روديير. فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية، يمكن أن يهدد قسم القنوات العديدة التي تجلب الحليب إلى الحلمة الرضاعة في بعض الحالات. ولكن من الممكن في معظم الأحيان الإرضاع من الثدي.