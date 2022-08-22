تصفية استخراج صكوك أراضي مساهمات المليساء تمهيدًا لبيعها

اعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفيه” عن اصدار الامر النبيل الخاص بأراضي المليسة لاعداد مخطط تنظيمي معتمد يتم فيه تحديد مساحة الارض للملاك بعد الموافقة على نسبة المدينين

يقوم بتصفية مساهمات الرخويات

وأضافت اللجنة التزاماً بأمر الشرف، تتم متابعة التصفية مع الجهات المختصة لاستكمال استخراج سندات الأرض لمساهمات الموليسا. كخطوة أولية لبيعها وإعادة حقوق مساهميها.

جهود لجنة التصفية

وكانت لجنة المساهمات العقارية “التصفية” قد كشفت في وقت سابق عن أرقامها للنصف الأول من عام 2022 م، حيث أنجزت (19) مساهمة، تم على إثرها صرف حقوق مالية قدرها (3.652.861.275) ريال.

أصدرت لجنة المساهمات العقارية “التصفية” (216) قراراً خلال (22) جلسة، وانتهت بيع أرض لمساهمات عقارية بمساحة إجمالية (5،460،208.94) متر مربع، بقيمة (4،023،458،622.85). ) ريال.

وقد تحققت هذه الإنجازات في النصف الأول من عام 2022 م بعد أن نفذت اللجنة مهامها القانونية والمالية والتسويقية والهندسية وغيرها. من أجل تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في إعادة حقوق المساهمين بأفضل أداء وأسرع وقت.

حماية أموال المساهمين

وفي النواحي القانونية قام بالمرافعة في سلسلة من القضايا وأصدر أحكاماً قضائية بمبلغ إجمالي قدره (575،211،678.50) ريال يمثل حقوق المساهمين. وفي الجوانب المالية قامت اللجنة باسترداد الأموال من المساهمين في سلسلة مساهمات عقارية بمبلغ (4،300،711،473) ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن “التصفية” تشكلت بقرار من مجلس الوزراء بتصفية المساهمات العقارية القائمة قبل تاريخ 22/8/1426 هـ وإعادة حقوق المساهمين.